Paro de colectivos: 'El sindicato nunca ha dado comunicación sobre una medida de fuerza'

El paro de colectivos afectó a toda la comunidad sanjuanina desde las 00 de este martes y duró hasta el mediodía. El paro se había previsto pro 48 horas en un principio, sin embargo fue declarado ilegal por la Secretaria de Trabajo de la Provincia horas de la mañana porque desde la delegación de San Juan no notificaron la medida en las 24 horas previas.

En TardeTrece, el subsecretario de Trabajo de la provincia, Jorge Oribe dijo que el sindicato a nivel nacional y provincial desacató la orden emanada de la autoridad laboral, de no realizar ninguna medida de acción directa y convocar a una conciliación obligatoria. “El sindicato nunca ha dado comunicación sobre una medida de fuerza", manifestó.

“El artículo 122 de la Ley 377 A que regula la actividad de la subsecretaria de trabajo dispone que todo sindicato o entidad gremial que valla a realizar una medida fuerza dentro del ámbito provincial, debe dar comunicación a la autoridad laboral, la Subsecretaria de Trabajo, que va a realizar un paro”, aclaró Oribe.

Además se pone el énfasis en la vulneración que sufren los trabajadores al no disponer de un servicio esencial.

Según el secretario, a la entidad estatal nunca llego la notificación de la medida de fuerza y tampoco se pudo contactar con el secretario general, a quien llamó oportunamente. “Nos enteramos a última hora de la noche que se iba a realizar esta acción, el sindicato en ningún momento se ha comunicado con la subsecretaria. Yo intentó comunicarme con el subsecretario general y no he podido, no me atendió”, reveló.

Al respecto manifestó que estas acciones se deben realizar dentro del marco de la legalidad para evitar que otras personas se vean afectadas y “no sufran consecuencias indeseadas”.

Oribe remarcó que la declaración de ilegalidad de la medida lleva consigo la posibilidad de aplicar una sanción a la entidad sindical.

