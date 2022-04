Por el paro de colectivos, una popular escuela de Capital no tendrá clases

El paro de colectivos en la provincia de San Juan siempre genera un sin fin de conflictos en la sociedad. En esta ocasión una de las consecuencias fue que los porteros que trabajan en la Escuela Superior Sarmiento no pudieron llegar, lo que motivó a las autoridades a decidir que no habrá clases.

A raíz de no poder garantizar la limpieza del establecimiento, por lo menos durante el turno mañana, se tomó la determinación de suspender el dictado de clases. Esto generó que distintas personas que no se enteraron de la noticia, fueran igual a este colegio a llevar a sus hijos o a tratar de generar su ingreso diario como le ocurrió al hombre que suele vender golosinas en la entrada.

"No hay clase, dicen que han avisado como a las 07:00 porque no podían venir los porteros por los colectivos. A mi me avisó una maestra así que me tendré que ir nomás, no hay otra cosa para hacer. Para mi un día perdido de ventas es un día que no se recupera más pero que le vamos a hacer, no vamos a obligar a los niños que vengan caminando desde lejos", expresó el vendedor.

El vendedor que perdió un día de ventas

Sumado a esto el hombre reveló que tendrá que movilizarse a alguna plaza u otro lugar un poco concurrido, para mínimamente generar el dinero necesario para cubrir las necesidades del día. "Dios quiera que se levante el paro para el jueves si no habrá que venir el jueves. Me complica mucho, no es gran cosa lo que se gana pero es para que a los niños no le falta nada", declaró.

Al igual que le pasó a este trabajador, varios padres llegaron al colegio junto a sus chicos ya que durante la noche del lunes se mencionó que iban a tener clases quienes pudieran llevar por sus propios medios a los estudiantes. Quienes dependieran del transporte público se entendía su inasistencia.

"La seño mandó un mensaje que si iba a venir, por eso decidimos traerlo. La maestra dijo que quien tuviera los medios los trajera y quien usa el transporte público que no viniera pero la falta les corre igual", dijo un padre antes de entrar al Colegio. Sin embargo tuvo que regresar en cuestión de segundos al enterarse de la noticia de la falta de porteros. "No es problema del transporte sino que no tienen portero. En esta escuela no tienen clase por el problema con el mantenimiento", declaró al móvil de Canal 13.

Rápidamente otra madre vivió la misma situación y tuvo que regresar rápidamente a su casa para dejar a su hijo. "Directamente han decidido no tener clase porque no hay portero entonces dijeron que no. El mensaje lo han mandado a primera hora de la mañana pero uno sale y no ve el teléfono así que me lo voy a tener que llevar a la casa otra vez", señaló la mujer tras enterarse de la suspensión de clases.