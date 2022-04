A 9 años del caso de bullying que dejó sin visión a una joven

En los últimos días en Buenos Aires se conoció un caso de bullying muy grave, por lo qué llamo mucho la atención y se generó mucha polémica. Esto se debe a que un papá llegó a un colegio porque a su hija le hacían bullying y este padre cansado de la situación amenazó gravemente a un menor de 13 años. Un caso similar sucedió en San Juan, y por ello es que en Canal 13 estuvo Fernando Merino, padre de una víctima.

Es así como Fernando comentó en Tarde Trece el hecho que les cambio la vida hace 9 años. Concretamente fue en agosto del 2013, cuando una compañera de Florencia le lanzó un semicírculo que le pegó de lleno en su ojo. Esto sucedió en el colegio Dante Alighieri. El golpe, llevó a que Florencia perdiera la visión de su ojo. De este modo el padre indicó 'fue muy lamentable el bullying, siempre se trata de poder. Poder que transfieren de los padres a sus hijos a la hora de las malas costumbres y las críticas. Todo ese tipo de enseñanzas que terminan dañando la sociedad y por otro lado los colegios que fueron sordos'.

Luego indicó 'los colegio privado son intocables, son empresas privadas dedicadas a ganar dinero, pero no vamos a generalizar pero la experiencia que nos ha tocado vivir a los otros a nosotros'. También mencionó 'fue muy lamentable, no solamente el hecho en sí ya que el colegio fue advertido sino la emergencia que se manejo con cierta maldad podríamos decir, en procura de salvar el bolsillo del colegio'.

En esta línea Fernando recordó 'los colegios en ese momento tenían un seguro de vida de $20000, en caso de que mi hija falleciera el colegio pagaba solamente $20000 lo que el costo de un velorio. Cuándo se dictamina su discapacidad del 32% ellos solamente querían pagar $8000. Siempre me dicen porque voy a hablar de dinero cuando hay dolor de por medio. Pero es porqué el dinero es el que paga la salud'. También dijo 'nosotros solamente en emergencia médica ese día nos costó $60000'.

Otro de los puntos que rememoró fue cuando se enteró de lo que le sucedió a su hija de tan solo 13 años, 'fue de esas casualidades de la vida donde estoy parado en la puerta del colegio esperando cuando veo llega la ambulancia y a los 40 minutos recién sale la vicedirectora y me avisa que mi hija está lesionada. Cuando yo ingreso me la encuentro en el medio del patio con una servilleta de papel en su ojo, varios chicos alrededor y la médica empieza a decirme "me superó la consulta". Si bien dijo esto nunca la trasladaron porque hay un protocolo peligrosísimo, que sigue vigente donde no se traslada a los chicos sino están los padres'. Sobre ello aclaró 'ese protocolo lo único que hace es salvaguardara los colegios por encima de la salud de los menores'.

'A mi hija la tuve que trasladar yo, bajo mi guarda, en mi vehículo' mencionó. Su caso lo dejó dolido, y para él lo peor es que no se generaron políticas suficientes para educar a los estudiantes sobre la verdadera problemática detrás del acoso entre pares. Del mismo modo resaltó 'está faltando cambiar el protocolo de emergencia inmediatamente y poner seguros acordes'.

Sobre el caso que hoy esta en la agenda de los medios nacionales señaló 'yo hubiera preferido una denuncia penal y una condena a cambio de la salud de mi hija, quizás lo que hoy se ve como transgresor y que ponga orden por su hijo sea más sano'.