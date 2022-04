Emotivo último adiós al kayakista sanjuanino que desapareció en Usuhaia

El pasado 13 de abril un kayakista sanjuanino se encontraba navegando tranquilamente por el Canal de Beagle, cuando de un momento a otro se desató una fuerte tormenta. Desde ese entonces el deportista se encuentra desaparecido y prácticamente se perdieron las esperanzas de encontrarlo con vida. Debido a esto, sus colegas realizaron un emotivo último adiós.

Se trata de Julián Escobar, un sanjuanino que se encontraba transitando la aguas del Canal Beagle, sobre su querido kayak cuando todo se descontroló. En ese momento el afectado se encontraba acompañado por Augusto Caballero, quien logró sobrevivir a esta fuerte precipitación que los sorprendió en el agua.

Luego de que pasaran las semanas las chances de encontrarlo con vida se volvieron casi nulas. Al tomar conocimiento de esto un grupo de personas que compartían la misma pasión que Escobar, decidieron rendirle un sentido homenaje. El mismo se realizó en las cercanías del club náutico de "Kayak Ushuaia".

Unas vez que se reunieron todos los participantes que deseaban mostrar su respeto, se colocaron uno al lado del otro y lanzaron una gran cantidad de flores para despedir a su compañero. El homenaje estuvo repleto de lágrimas hasta que todo culminó con un fuerte aplauso con el que se le deseó un descanso eterno.

"Cuando la amistad, la calidad humana, la unión de los desinteresados no puede cambiar un destino que no queremos ni un final genera una profunda tristeza. Es imposible decirte adiós, porque todo lo que sos y lo que has ofrecido, quedará por siempre grabado dentro de todos nosotros para siempre. Nunca te vamos a olvidar Juli!", fueron las palabras que publicaron desde Kayak Ushuaia.