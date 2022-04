¿Cómo gestionar el bono cuando el titular no tiene CBU?

En la mañana de este jueves estuvo en Banda Ancha Raúl Romero, quien es titular de ANSES. De este modo dio a conocer importantes detalles respectivos al bono de $18 mil pesos.

El funcionario detallo, que 'a partir de este jueves 28 de abril está disponible el formulario digital para solicitar el refuerzo de ingreso o bono de $18000 para trabajadores informales, monotributista categoría a b y monotributistas sociales y también aquellos trabajadores del servicio doméstico'. Es así como mencionó 'estos tres grandes grupos pueden solicitar este refuerzo ingresando a la página de ANSES'.

'Hemos registrado millones de intentos de acceso a la página, tenemos millones de argentinos registrados en la plataforma. Hemos tenido momentos de intermitencia que tienen que ver con la cantidad de ciudadanos que están ingresando al mismo tiempo y puede producir algún tipo de demora o lentitud en el sistema' aclaró Romero. A la vez informó 'hasta el 7 habrá tiempo de inscribirse. El calendario inicial señala que desde este 28 de abril hasta el 7 de mayo está abierto el período de inscripción'.

En cuanto al CBU, teniendo en cuenta que muchas personas no cuentan con con una cuenta, Romero brindó una respuesta contundente. 'Ahí tenemos dos respuestas para esas personas. A partir de hoy 28 se puede completar la solicitud y hay un apartado para incorporar el CBU' comenzó. Luego añadió 'aquella persona que tiene un CBU puede cargarlo. En caso de que no se acuerde o no tenga, puede hacer el pedido en un banco'. También mencionó 'en caso de que no pueda llegar a generarlo, para ese segmento se va a establecer un mecanismo de pago excepcional. Se están pensando en la creación de cuentas automáticas con los bancos oficiales o lo que pudiera hacer algún otro procedimiento de pago de los que ANSES habitualmente utiliza'.

A este segmento sin CBU, 'va a quedar para un segundo segmento de pago. Los que informen su CBU van a hacer de los primeros beneficiarios que perciben porque van a poder completar el circuito del formulario'.