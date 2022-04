Los perros mueven la cola: eliminaron el artículo de la eutanasia en Ullum

El Concejo Deliberante de Ullum informó este jueves que, luego de la Sesión Ordinaria del día de hoy, los miembros del Concejo Deliberante resolvieron enviar a comisión el proyecto de ordenanza sobre la creación de un 'Refugio para perros callejeros', como así también eliminar el artículo 7 que prevé la eutanasia.

Luego de una intensa polémica, el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, dio marcha atrás con el proyecto que incluía la eutanasia de perros callejeros en el departamento. ‘Yo no soy ningún asesino de perros. Me encantan los animales y me da mucha pena que se tome una actitud de esta’, había dicho en Canal 13.

El proyecto fue presentado en el Concejo Deliberante y planteaba la construcción de un refugio para el rescate de los perros callejeros y peligrosos. También, proponía un tratamiento de recuperación y posterior adopción de los canes. Sin embargo, el punto que generó gran polémica fue que proponía la eutanasia.

Estaba pensada para los animales que no lograran ser dados en adopción en 6 meses. Ante el revuelo ocasionado y la falta de adhesión, el intendente decidió dar marcha atrás con el proyecto, pero insistió en la necesidad de encontrar una solución a esta problemática. En tanto, así resolvió el Concejo Deliberante.