Aseguran que el final de la pandemia se acerca: 'En unos meses estará superado'

Cuando ya se cumplieron más de 2 años desde que se detectó el primer caso de Covid 19 en la República Argentina, especialistas aseguraron que el final de la pandemia esta cada vez más cerca. Sobre esta posibilidad Daniel Patiño expresó en Canal 13 que según su visión en algunos meses esta situación estará superada.

El reconocido investigador de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET expresó que se acerca el fin de la pandemia, para que esta afección se convierta en una endemia. No se espera que el coronavirus se extinga, sino que quede como una enfermedad similar a la Gripe A.

"A nuestro criterio creo que en un par de meses esto va a estar superado. De hecho Argentina ya ha sacado ahora una reglamentación donde se recomienda el uso de barbijo en lugares cerrados pero no es obligatorio. Esto nos esta indicando que ya prácticamente la pandemia como la conocíamos ya no esta y va a pasar a ser endemia. Van a haber caso como con la Gripe A. Vamos a continuar vacunándonos todos los años pero ya esta pandemia creo que esta en el final", manifestó.

Sin embargo el especialista señaló que todavía hay una cuestión que les genera preocupación. Se trata del aumento de casos que se está registrando desde el pasado sábado 26 de marzo. Esto podría estar relacionado con el brote de contagios de la variante BA2 de Ómicron que se produjo en los países centrales, el cuál podría haberse retrasado en la República Argentina.

"En el mundo la curva de contagios esta cayendo, esta lográndose la inmunidad colectiva aunque vemos con preocupación en estos últimos días, en Argentina pero puntualmente en San Juan, un aumento de casos debido a que se podría haber retrasado ese rebrote que se produjo en otros países con la variante BA2 que en Argentina no sucedió todavía", expresó.

Siguiendo en la misma línea Patiño remarcó que algo muy positivo que nos acerca al final de la pandemia del Covid 19, es que el país cuenta con un alto porcentaje de la población inmunizada. Sin embargo, debido a estos ciudadanos y ciudadanas restante que no esta vacunado, la curva de dosis aplicadas se achata cada vez más.

"Se ha achatado la curva de vacunación y hay un remanente en el que no se puede avanzar lamentablemente que es de alrededor del 10%. Son personas que no se han podido vacunar por distintos motivos, pero sabemos que la variante BA2 de Ómicron tiene la particularidad de que puede contagiar inclusive a los que están vacunados, por eso se produjo ese rebrote en otros países que no se vio en Argentina. Por supuesto, son rebrotes de una magnitud mucho menor que los picos de Ómicron que tuvimos en enero", declaró.