Así es el hogar de tránsito, donde van los perros envueltos en causas judiciales

Un nuevo caso de un ataque de perros conmocionó a la provincia el pasado fin de semana en el que un trabajador del Parque de Tecnologías Ambientales (TPA) resultó muerto. San Juan tiene un dolor de historia reciente con la muerte de una joven que salió a correr y también falleció tras el ataque de una jauría. ¿Qué pasa con estos canes? ¿A dónde van a parar y que se hace con ellos?

Esta tarde, el móvil de Canal 13 se acercó hasta uno de los hogares de tránsito, "Pitbulls en Peligro" y dialogó con Emilia Merino, sobre la situación actual de los animales en el Parque Ambiental y sobre los casos de los perros judicializados más resonantes en la provincia.

“El perro viene se recupera y teóricamente se va, porque los rescatados se van, pero los judicializados se quedan”, explicó y agregó, “los casos resonantes que hemos tenidos son casi todos. Lo del pequeño Sair que fue el primero que mataron, los tenemos acá hoy son perfectamente sociables, no están con el resto de las jaurías porque ya son viejitos”.

En el lugar también está el perro que atacó a Lara, hecho que derivo en la ley N°2190 conocida como la ley de tenencia responsable. “Esta sociabilizado, es un perro que juega con todos nosotros, no tiene ningún problema”, aseguró la mujer.

“Estuvieron los del chiquito Dilan que se las ha hecho una evaluación conductual y por la ley 2190, el último ataque también, así vienen pero por 10 días que es el plazo que estipula la ley”, completó.

Marino explicó que se trata de perros cimarrones y no callejeros, cuya diferencia reside en que los primeros se crían en ambientes desolados y solitarios y los otros en las urbes con interacciona humana. “El perro cimarrón se cría solo, a la buena de Dios, se va juntando con otros animales y forman las jaurías. Estas jaurías no tiene relación con lo seres humanos, pero si tiene comida a discreción cuando quien porque están en los basurales, pero viven en descampados”.

Denunció además una conducta ciudadana que podría ser la principal causa de este hecho lamentable que le costó la vida a una persona. “Una señora de algún barrio le dice al recolector de basura: ‘yo no quiero estos perritos, llévelos’. Le dan una platita y el hombre los traslada al PTA”.

Estas condiciones de vida, hacen que los animales sean agresivos actuando en manada, “les nace el instinto de lobo que el perro dócil no lo tiene”. Aun no se ha podido determinar el motivo por el cual los perros atacaron de día, ya que los mismos suelen ser nocturnos, “quizá este señor no lo sabía y estuvo solo en un lugar que estos perros consideraban su territorio”.

En base a su experiencia es que aconsejo capturar primero al perro alfa de cada una de las jaurías, acción que daría tiempo para de a poco ir capturando a otros más. “Los otros perros se van a tratar de tranquilizar porque no tienen quien los guie, eso te da tiempo para poder capturar otros perros más, retirarlos de ahí y reeducarlos”.