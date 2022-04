Guevara, sobre jaurías asesinas: 'La situación en Rivadavia es triste, por eso llamé al intendente'

Durante el pasado domingo 3 de abril se produjo una nueva muerte en San Juan por el ataque de una jauría asesina. Acerca de esto la máxima autoridad de la Secretaría de Estado de Ambiente, Francisco Guevara, aseguró en Canal 13 que este tipo de situaciones vienen ocurriendo desde hace varios años en Rivadavia. Debido a esto aseguró que se reunirá con el intendente.

El ex diputado nacional mencionó que la existencia de jaurías altamente peligrosas tiene que ver con la irresponsabilidad de las personas que abandonan perros desde hace décadas. La autoridad marcó que puntualmente esta zona aledaña al Parque de Tecnologías Ambientales, en Rivadavia, es complicada al tener residuos de 11 de municipios de la provincia. Estos desechos llaman la atención de animales que se acercan. Son unas 300 hectáreas que también se vuelven propicias para que la gente deje a sus perros para no seguir haciéndose cargo de ellos.

"Le llamé al intendente para avanzar en una solución rápida y estratégica. No se si la falta de compromiso es directamente del municipio, porque sería señalar y es una problemática que viene desde hace décadas, pero en Rivadavia viene sucediendo desde hace tiempo y la mayoría son tragedias. Es necesario el compromiso municipal y no me refiero a una sola persona sino a la institución. Lo que ocurre en Rivadavia es complejo, por eso llamé al intendente y al mediodía me reúno con él", expresó.

Siguiendo en la misma línea el funcionario aseguró que la superpoblación animal que hay en San Juan se ha vuelto una situación no grave, sino crítica directamente. Si bien Guevara aseguró que ellos realizan constantemente esterilizaciones y demás acciones para tratar de paliar la cantidad de canes abandonados, actualmente San Juan vive las consecuencias de la irresponsabilidad social de hace años atrás.

"La superpoblación animal es crítica, por eso a mediados de enero con el gobernador lanzamos 'Acompañame' donde sextuplicamos la cantidad de quirófanos móviles, la cantidad de veterinarios que trabajan en la Secretaría para abordar esta situación, pusimos a disposición de los 19 municipios el equipamiento necesario para que tengan un equipo de zoonosis. Es importante el abordaje municipal. En Rivadavia vienen desde hace años ocurriendo situaciones similares", declaró.

Por último el entrevistado se refirió a la problemática que existe una vez que se localiza y se atrapa a un perro peligroso. Hoy en día no existe un lugar para recibir a estos animales, sólo se utilizan los refugios de las protectoras. Sin embargo, la autoridad aseguró que terminarán de construir hogares de tránsito en San Juan entre finales de este año y principios del 2023.

"Es la responsabilidad que me toca y avanzaremos en algo, ojalá con diálogo para profundizar las políticas que llevamos a cabo desde Ambiente. En el trayecto tenemos que seguir avanzando en la construcción de hogares de tránsito en la provincia que a finales de 2022 o principios de 2023 creemos que estaría terminado", sentenció.