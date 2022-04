La vacunación antigripal gratuita para afiliados de PAMI ya esta en las farmacias

Mazio Meglioli, referente de PAMI en San Juan dio a conocer en Banda Ancha los detalles referidos a la vacunación antigripal para los afiliados.

De este modo el funcionario señaló que las personas ya pueden acercarse a las farmacias. Asimismo, recordó que “la colocación de la vacuna antigripal para beneficiarios de PAMI es totalmente gratuita. No solamente la vacuna la colocación, el descartable, todo es gratis. No tiene que pagar un solo centavo”. Es por ello que reafirmó que “la farmacia que no lo cumpla, el beneficiario debe hacer el reclamó”.

En la línea de la vacunación, el funcionario comentó que el cambio, respecto a los dos últimos años es que se vuelve a la libre demanda. “A diferencia de los dos últimos años, que por cuestiones de pandemia se hizo de acuerdo a la terminación de número documento y luego se hizo con un sistema de turnos” detalló. Sin embargo, confesó que “no nos fue como queríamos porque costo por ahí organizar. Eso sí, terminamos vacunando a todo, pero mucha gente tenía miedo de salir, había inconveniente”.

“Hoy ha vuelto prácticamente la normalidad, va a ser libre demanda” comentó sobre la modalidad de vacunación en las farmacias. Es así como Meglioli señaló que “lo que respecta a las vacunas a pacientes de todas las instituciones de larga estadía cómo psiquiatría, geriatría diálisis o discapacidad se vacunarán en el lugar”. Caso similar sucede con las personas que están con internación domiciliaria o imposibilidad de traslado. Ellos deben comunicarse con el 138, donde confeccionarán los listados para luego hacer la vacunación en el domicilio.