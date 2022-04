Los proteccionistas apuntan a que el municipio es culpable de la jauría

La muerte de Daniel Morales en la entrada del Parque de Tecnologías Ambientales, los funcionarios siguen señalandose y dando la culpa de la sobrepoblación de perros en la zona de Rivadavia. Sobre esto habló Luciano Castro, en Tarde Trece, el sanjuanino dedica su vida a rescatar animales en estado de abandono.

El sanjuanino manifestó "es es un día muy triste para las proteccionistas, ver como la gente acusa a los animales de asesinos causa dolor". A la vez aclaró "ellos no tienen la culpa de ser abandonado por gente incoherente ,con poca educación ,por no esterilizar a los animales y que prefieren abandonarlos directamente". Sobre el tema del abandono remarcó que "el límite es que empiecen a poner multa y que hayan más quirófano esterilizaciones".

Seguido de ello mencionó "las esterilizaciones son necesarias para que los animales no se sigan reproduciendo. Es algo que todos tendríamos que hacer, todos los dueños y propietarios de animales y así cortamos a largo a plazo con la sobrepoblación de animales que tenemos". Otro punto que mencionó es que cuando se hacen denuncias respecto al descuido animal, en las comisarías no toman las denuncias o las encajonan. Por ello es que desde el proteccionismo piden que haya multas ejemplares.

En la misma sintonía manifestó "Es una falta muy grave que el municipio no haya evitado este está fatalidad, porqué tenemos entendido que varios camiones del municipio son los que cargan los animales y lo llevan al lugar dónde sucedió la tragedia". A ello sumó "esto lo hemos denunciado los proteccionistas".

En todo momento Luciano reforzó la idea de que una persona que adopta un animal debe hacerse responsable. A la vez que refirió a que "el vecino tiene que denunciar y no ser cómplice del abandono del maltrato. Hay que hacer denuncias, es la única manera que vamos a parar con esto, porque los animales no tienen la culpa". Allí reforzó diciendo "porque estos animales no llegaron solos a la zona dónde sucedió la tragedia".

Luciano comento que "fácil gastó entre 70 y 80 (mil) al mes, sin contar el rescate de un perro muy desnutrido". Al alimento le debe sumar la atención medica y otros cuidados necesarios. Por ello es que se mostró dolido al hablar del caso que apunta contra los perros que habitan en la zona.