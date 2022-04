Martín se apartó de responsabilidades por la muerte en La Bebida

Por la muerte de un efectivo de seguridad privada del Parque Ambiental, en Rivadavia, quien fue salvajemente cazado por una jauría, el intendente de ese departamento, Fabián Martín, habló en Banda Ancha. ‘El secretario de Medio Ambiente no se hace responsable de su competencia, el tema de los caninos es responsabilidad exclusiva de la secretaría de Medio Ambiente’, señaló. El jefe municipal expresó que el Municipio no es responsable, sino la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

En este sentido, el intendente de Rivadavia señaló que la muerte de Néstor Morales, trabajador del Parque de Tecnologías Ambientales, señaló que es un hecho trágico y lamentable, y dijo, ‘Nosotros no hemos intervenido, porque eso ha ocurrido en el Parque Tecnológico Ambiental, en el departamento de Rivadavia, pero el Parque es jurisdicción y propiedad de la Secretaria de Ambiente’.

‘El Secretario de Medio Ambiente no se hace responsable de su competencia, el tema de los caninos es responsabilidad exclusiva de la secretaría de Medio Ambiente, nosotros los municipios podemos dar una mano en todos los sentidos, pero no es algo que nos competa en forma directa’ apuntó el intendente de Rivadavia.

Fabián Martín señaló que esta problemática no es competencia del Municipio y que los perros callejeros y perros abandonados se van dirigiendo hasta el parque porque es un lugar donde encuentran alimentos y apuntó, ‘no podemos, ni disponemos de brigadas que controlen los perros’. Además, expresó que desde los municipios pueden colaborar con esta problemática pero que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, ‘no puede el secretario de Ambiente responsabilizar al intendente o a los intendentes por una situación de esta naturaleza. No es momento de echarse la culpa de nada, sino de tratar de resolver el tema que es de difícil de resolución’, manifestó el jefe municipal.

‘Si creemos que con la tenencia responsable o con la castración de animales es suficiente, no, no es suficiente’, afirmó Fabián Martín y sentenció, 'cuando alguien le escapa a su responsabilidad propia para echar la culpa a otro, es difícil trabajar así. Podemos colaborar desde el municipio, pero no es la tarea que nos toca'.