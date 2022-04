Paro y manifestación en la planta donde murió el operario atacado por una jauría

El lunes arrancó con un paro y manifestación de los trabajadores del Parque de Tecnologías Ambientales. Tras la muerte de un operario atacado ferozmente por una jauría, los empleados realizaron el reclamo para pedir una solución urgente al problema que enfrentan diariamente por los perros de la zona.

Durante la jornada del domingo, Néstor Daniel Morales de 46 años sufrió el salvaje ataque de una jauría que le costó la vida. Los trabajadores, aseguraron que son constantes los ataques de estas manadas de perros salvajes que viven en el lugar.

Ante esta situación, los empleados dejaron con guardias mínimas al Parque Ambiental para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos del Gran San Juan.

Mientras tanto, autoridades de la Provincia y el municipio de Rivadavia buscan acordar acciones para llevar una solución a esta problemática. Sin embargo, el intendente Fabian Martin, se despegó de la responsabilidad y aseguró que el predio es competencia puramente de la Secretaria de Ambiente dependiente del Gobierno de San Juan.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Francisco Guevara, sostuvo que el municipio también debe colaborar en una solución a esta problemática que ocurre hace muchos años en ese departamento.

En dialogo con Canal 13, Fabián Martín apuntó a la Secretaria de Ambiente. ‘El secretario de Ambiente no se hace cargo de sus competencias. El tema de los caninos es responsabilidad exclusiva de la secretaría de Medio Ambiente, nosotros los municipios podemos dar una mano en todos los sentidos, pero no es algo que nos competa en forma directa’, señaló.

Para Martín, los perros callejeros y perros abandonados llegan hasta el parque porque es un lugar donde encuentran alimentos. No obstante, dijo que el Municipio no cuenta con brigadas que controlen esos perros.

‘Si creemos que con la tenencia responsable o con la castración de animales es suficiente, no, no es suficiente’, afirmó Fabián Martín. Y sentenció: 'cuando alguien le escapa a su responsabilidad propia para echar la culpa a otro, es difícil trabajar así. Podemos colaborar desde el municipio, pero no es la tarea que nos toca'.

El Secretario de Ambiente, Francisco Guevara, reconoció en Canal 13 que este tipo de situaciones vienen ocurriendo desde hace varios años en Rivadavia. En cuanto a la zona de la tragedia, el funcionario explicó que son unas 300 hectáreas que se vuelven propicias para que la gente deje a sus perros abandonados para no seguir haciéndose cargo de ellos.

‘Le llamé al intendente para avanzar en una solución rápida y estratégica. No sé si la falta de compromiso es directamente del municipio, porque sería señalar y es una problemática que viene desde hace décadas. Es necesario el compromiso municipal y no me refiero a una sola persona sino a la institución. Lo que ocurre en Rivadavia es complejo, por eso llamé al intendente y al mediodía me reúno con él’, expresó.

Luego, sostuvo que ‘es la responsabilidad que me toca y avanzaremos en algo. Ojalá con diálogo para profundizar las políticas que llevamos a cabo desde Ambiente. En el trayecto tenemos que seguir avanzando en la construcción de hogares de tránsito en la provincia que a finales de 2022 o principios de 2023 creemos que estaría terminado’, concluyó.