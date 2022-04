¿Barbijo si o barbijo no?: que dicen los sanjuaninos sobre la no obligatoriedad

El gobierno local decidió que el uso del barbijo dejó de ser obligatorio para espacios cerrados, aunque aclararon que es recomendable tenerlo puesto. A raíz de esta nueva flexibilización que sumó Salud Pública en la lucha contra el Covid 19, el móvil de Canal 13 salió a la peatonal sanjuanina, donde conversó con personas que paseaban o trabajaban. La consulta tenía que ver con si están o no de acuerdo con la medida de la no obligatoriedad del cubrebocas, así como ya se hace a nivel nacional.

Una mujer que iba sin barbijo expresó ‘Ya no es obligatorio así que podemos andar sin el barbijo, salvo en las escuelas, por eso ando sin el mismo’. Su compañera de paseo, que si lo tenía puesto aseguró que lo llevaba por precaución. ‘Me hace sentir más segura, más protegida de otros virus, a pesar de que tengo la vacunas’.

La primera de las mujeres expresó: ‘Ya no se tendría que exigir e barbijo, nadie lo está usando, hay casamientos y otras fiestas, y ya nadie respeta la medida’, sostuvo.

Una artesana, que trabajaba en uno de los puestos de la peatonal contó ‘Yo lo uso cuando viene una persona a preguntar o comprar. Si se acerca con el barbijo puesto me lo pongo yo y si no también, aunque no se los exijo porque pueden tomarlo a mal y no comparar’.

El pasado lunes 4 de abril, el Ministerio de Salud Pública decidió que el uso del barbijo dejara de ser obligatorio en espacios cerrados en San Juan. Desde la cartera sanitaria local señalaron a Diario 13 que se plegaran a la nueva normativa nacional de las autoridades nacionales dela quita de la obligatoriedad del cubrebocas.

Desde Salud Pública aseguraron que la decisión tomada por el Comité Covid sanjuanino se dio tras un análisis de casos e internados en los últimos días. Este lunes, el parte oficial reportó cero nuevos contagios, así como también cero fallecidos por el virus. Este es la segunda vez que en el presente año no se registran nuevos infectados en 24 horas.

La quita de la obligatoriedad del uso del barbijo en espacios cerrados se hará oficial en el Boletín Oficial. A nivel nacional, el cambio se vio reflejado en el Boletín Oficial Nacional el pasado 31 de marzo.

Cabe destacar que en la provincia nunca fue obligatorio el uso del barbijo en espacios abiertos, no así en los cerrados. Desde Salud Pública aseguraron a este medio que, si bien ya no será obligatorio el uso del cubrebocas, si será recomendable.

Por otro lado, este martes, en TardeTrece la infectóloga Rosa Contreras advirtió que quizá sea una decisión apresurada, “creo que se podría haber esperado un poco más”, manifestó.

Si bien los números acompañan en la provincia, recién se ha comenzado con la vacunación de algunos grupos vulnerables, además de que el barbijo también previene otro tipo de enfermedades virales muy propias de esta época del año. “La disminución de casos de covid hacen que estas nuevas normativas se puedan realizar en este momento, pero la pandemia todavía no ha terminado”, señaló la especialista.

A lo que agregó, “los casos de gripe han ido aumentando en los últimos meses desde diciembre hasta ahora, con una campaña de vacunación que recién está comenzando”.

“Nos hubiera gustado que sea un poco más adelante con mayor cantidad de gente vacunada para la gripe”, finalizó.