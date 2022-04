El desgarrador relato del hermano de Daniel, el hombre atacado por la jauría

‘Adoloridos mentalmente, con una tristeza muy grande de haber pasado todo esto. De ver la forma en que sucedieron las cosas, de escuchar en las noticias a políticos diciendo que lo van a tratar de solucionar o que van a hacer un edificio para los perros y lo que está pasando ahí es ahora. No se puede esperar’, así describió Walter Morales el duro momento que atraviesa la familia de Daniel Nelson Morales, el hombre que murió atacado salvajemente por una jauría en el Parque Ambiental.

En dialogo con el móvil de Canal 13, el hermano de la víctima aseguró que no era la primera vez que estos animales atacaban a los trabajadores del lugar, y que su hermano ya había alertado sobre esta situación a las autoridades de la planta y a su esposa.

‘Mi hermano y los compañeros sabían que es un lugar peligroso, los camioneros también. El complejo está al lado de donde generalmente se envían niños escolares y están a escasos metros de esa jauría peligrosa. Hoy le tocó a mi hermano, ya le había tocado a otro operario, y les había tocado a los camioneros que trabajan ahí. No es el primer ataque’, lamentó Walter

En medio del último adiós a Daniel, su hermano aseguró que ningún político ni autoridades del Gobierno se acercaron a la familia. ‘Mi cuñada (esposa del fallecido) no ha hablado con nadie. Ningún ministro se arrimó. Al hospital fue una señorita de recursos humanos nada más. En cambio, fueron compañeros a hablar y dar el pésame. Y esa señora que mandaron se encargó de dispersarlos, no querían que hablaran con nosotros’, comentó.

Además, el hombre se quejó de la manera en que le avisaron a la esposa de Daniel sobre su muerte. ‘La sacaron a mi cuñada de su domicilio y le dijeron que Daniel habría sufrido unas mordidas. Llegó sola al hospital donde le entregaron el anillo con sangre le dijeron que su esposo había fallecido. Ella no iba preparada’, relató.

El hermano de la víctima comentó que hacía 10 años que Daniel trabajaba en el lugar y hace dos semanas lo enviaron a la garita de entrada. ‘Lo habían mandado a ese sector a donde nadie quiere ir. En estos momentos tenemos que mandar a otro operario y quién va a querer ir ahí. Que vaya alguno del Gobierno a sentarse y pasar una noche ahí, rodeado de esos animales asesinos. Nadie quiere hacerlo y las medidas no se toman’, cuestionó.

Daniel, aseguró que su hermano había pedido a la oficina de recursos humanos que lo cambien de ese lugar porque era imposible trabajar rodeado de esos animales peligrosos.

Además, señaló que los trabajadores del Parque Ambiental tienen miedo de denunciar la situación que ocurre en el lugar por miedo a ser echados de su trabajo. ‘Ninguno quiere aparecer porque automáticamente los echan. Yo como familiar doy la cara por ellos porque les va a pasar a ellos. Es cuestión de preguntarle a la gente en el complejo y te van a contar todo’, dijo.

‘Los políticos que dicen que no pasa nada es mentira. Y llevan niños escolares a esa zona. Yo le pondría algo de cautela antes de hacer algo así y que llamen la atención a los padres. Porque ahora dicen que el puesto está a 3 o 10 kilómetros, pero los animales están en todos lados. Le pido al Gobierno que tome cartas en el asunto y que no esperen que pase otra vez lo mismo. Las cartas en el asunto para la gente que trabaja ahí. Que si de algo sirve el fallecimiento de mi hermano que sea para eso. Que consulten con los empleados lo que necesitan, etc. No que los echen cuando vayan a preguntar’, manifestó el hombre.

Daniel, señaló que incluso los camioneros que acuden al lugar a depositar los residuos sufren constantemente los ataques de las jaurías. ‘Los camioneros grabaron como los perros los atacan cuando van para allá. Ellos tienen resguardo, mi hermano estaban en una garita en el medio del campo que cuando él se descuidara lo iban a atacar. Le tocó a mi hermano, pero le podría haber tocado a otros muchachos. Que tomen cartas en el asunto, que no me hablen de proyectos y la gente necesita una solución ya en este momento’, aseguró.

‘Le pidió al Gobernador que se cumpla lo que se necesita, pero no por la parte política sino por la gente que queda trabajando ahí. El que quiere hacer una denuncia y eso lo hacen por las redes y bajo secreto porque el que habla lo echan’, reiteró.

En este sentido, agregó: ‘Las versiones que uno escucha y ve a los políticos hablando en radio y televisión a mí me da más dolor eso. Porque por cuidar su puesto político le mienten a la sociedad. Porque después en las votaciones eso se paga. No hay que tratar al pueblo como gente ignorante’.

El recuerdo de Daniel

‘Nos queda el recuerdo de las reuniones familiares la mesa del domingo, la familia unida, una persona que va un día a trabajar y se encuentra con esto. Es desgarrador lo que le pasó. A nadie le gusta y ya pasó con otra chica. Por los que ya no están, dejémonos de plantear y proponer cosas y hagan lo que se pide con urgencia’, sostuvo.

‘Ahora me van a venir los proteccionistas de animales. Pero yo les llevaría esos 14 o 15 perros a ver si ellos pueden convivir. Muy bonito hablar de cuidar caniches y no ver lo que son esos animales que son una bandada de animales asesinos. A la sociedad protectora de animales los llevaría al predio para que vean lo que son. Son asesinos. Han atacado muchas veces, hacen ataques masivos, ya han probado la sangre. Esto no puede seguir’, concluyó el hombre.

Imágenes de las jaurías

Canal 13 accedió de manera exclusiva a las imágenes de las jaurías que habitan en el Parque Ambiental. Varias grabaciones que realizaron por los trabajadores e incluso de las cámaras de seguridad del lugar captaron a estos animales que son atraídos hasta allí en busca de alimento luego de ser abandonados por sus dueños.