Robo de medidores de gas: vecina pagó más de 6 mil pesos para volver a tener servicio

El pasado sábado por la mañana los vecinos de Villa Inés de Rivadavia denunciaron en la Comisaría 25º que les robaron parte de los medidores de gas y se quedaron sin servicio por unas horas. Este lunes, una de las damnificadas de esta ola de robos charló con el móvil de Canal 13 y aseguró que, si bien ECOGAS le solucionó rápidamente el problema, deberá pagar 6.600 pesos por la reposición del regulador que le sustrajeron.

Cora Marinero, una de las vecinas víctima de este hecho de inseguridad le comentó a Canal 13 que solo estuvo unas horas sin gas, puesto que la empresa a las 10 de la mañana del pasado sábado le reconectó el servicio. Sin embargo, para que le repusieran el elemento robado, acordó y se comprometió abonar 6.600 pesos en 6 meses, los cuales ECOGAS se los irá descontando en la boleta.

‘Me cambiaron el regulador y el chiste me salió 6.600 pesos’, se quejó la mujer, que acto seguido se preguntó ante las cámaras de este medio, ‘¿quién debe hacerse responsable de pagar por la reposición del medidor de gas?’. También confirmó que otros vecinos la sacaron más barata porque solo les robaron el caño de cobre que conecta el medidor.

‘Yo le decía al policía que acá se está haciendo lo mismo que en Buenos Aires’, se lamentó acordándose Cora. ‘No sé qué protección le podemos poner ahí, porque cuando vienen a ver la medida de gas, vamos a tener que salir a ver’, expresó notablemente preocupada.

La vecina de Villa Inés contó que la Policía todavía no tiene indicios de quienes pudieron haberse robado los medidores. La Policía tuvo intensa actividad en la zona tras las múltiples denuncias de los rivadavadienses damnificados.

Cora contó que ese mismo sábado efectivos de la Comisaría 25º fueron hasta la villa a realizar una exposición y luego volvieron, pero acompañados de personal de la Policía Científica, quienes les revisaron los medidores y les sacaron fotos para aportar a la investigación.

‘Esperemos que refuercen la seguridad en la zona. Mi hija vino en la madrugada y dijo que no se veía nada’, se quejó la mujer cansada de la inseguridad en la villa de Rivadavia.

'Cuando me levante a regar la vereda un policía estaba verificando porque un vecino había puesto la denucia. Me preguntó si me habían sacado el medidor, abrió el mismo y si', contó Cora. El mismo sábado por la mañana los vecinos pusieron las denuncias en la Comisaría 25º y luego llamaron a la empresa para que les restablescan el servicio.

El caso:

Un indignante hecho ocurrió en horas de la noche de este viernes, en el departamento de Rivadavia. Desconocidos aprovecharon que todos dormían y sustrajeron los caños de cobre que se encuentran en los medidores de gas. De esta manera, los vecinos de Villa Inés se encontraron con la amarga sorpresa esta mañana de que no tenían el suministro.

Según expresaron los damnificados, el sábado por la mañana quisieron utilizar la cocina de sus casas y se percataron que no disponían del servicio de gas. Luego de fijarse en sus medidores, llegaron a la conclusión de que ladrones les habían sustraído los caños de cobres, probablemente para venderlos.

Al menos quince familias que residen en calle Riobamba fueron las principales damnificadas.