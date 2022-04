Precios Cuidados: los valores de los proveedores serán la clave para cumplir con el programa

Frente a los aumentos y la corrida inflacionaria de los últimos meses el Gobierno renovó los programas de Precios Cuidados, a la vez que lanzó una nueva canasta de productos de primera necesidad. Este jueves en TardeTrece salimos al barrio a consultar sobre el tema a los comerciantes que ven difícil que este se cumpla.

El principal factor que determinaría el cumplimiento son los precios con los que los proveedores llegarán a los comercios de proximidad. “Hay días y días, por ejemplo esta semana, el cartón de huevos lo hemos estado comprando en $400 la semana pasada, esta semana me llegó a $500”, dijo Cristian que tiene un almacén en Rivadavia.

Los valores estarán diferenciados por provincias, por lo que no se espera que los precios sean universales para los diferentes puntos del país. “Tenés muchas cosas que poca ganancia le ves, a veces, le ves la ganancia”, dijo el comerciante.

Los fideos Lucchetti están en el negocio a $100 y el gobierno sugiere venderlos a $85, “va a depender de lo que el preventista me traiga, si yo le bajo ahora y el preventista me lo deja al precio que el Gobierno me está poniendo yo, no le voy a ver ganancia y voy a tener que cerrar el local”, expresó Cristian.