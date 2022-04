UDAP sobre agregar una hora de clases: "Es inconsulto y autoritario"

El ministro de Educación, Jaime Perczyk adelantó la posibilidad de extender la jornada escolar en la Educación Primaria, y en la provincia de San Juan estudiarán la propuesta que oficializará el titular de la cartera educativa este viernes 8 de abril. Luís Lucero, titular de UDAP en la provincia dijo en Banda Ancha que esta medida es, ‘inconsulta, evidentemente es autoritario’

El secretario General de UDAP, uno de los gremios docentes en San Juan, destacó que esta decisión del Gobierno Nacional, fue una sorpresa, porque ningún ministro ni gobernador de las diferentes jurisdicciones estaba en conocimiento, y señaló ‘habiendo ámbitos me parece necesario la alternativa de poder debatir, consensuar, evaluar y porque no proyectar como un objetivo a imponer, a resolver dentro de lo que es el sistema. Informarnos por Infobae no ha sido una situación solo para los sindicatos, sino también para la gran cantidad de ministros y gobernadores de las distintas jurisdicciones’.

En este sentido explicó que esta decisión política va a ‘trastocar’ el status de los trabajadores, las condiciones laborales de los docentes e indudablemente se va a generar un impacto en el sistema. Y Lucero apuntó, ‘sin consulta, evidentemente es autoritario porque cuando hay un ámbito, sobre todo con la negociación colectiva que se puede realizar en el ámbito nacional y que también se puede realizar en las jurisdicciones’.

Asimismo, señaló que el incremento de una hora va a modificar el sistema educativo ya planificado para este Ciclo Lectivo y que va a generar incompatibilidades para los docentes que cuentan con dos cargos y afirmó, ‘estas incompatibilidades les van a generar la posibilidad de hasta perder un cargo. Es todo un problema’.

Además, el secretario de UDAP, Luis Lucero, destacó que no solo se verá afectado y modificado la carga horaria, sino que esto le va a generar problemas a los docentes, pero también a las familias que ya tienen una estructura de acuerdo a los horarios escolares. También señaló que se verán afectadas algunos establecimientos educativos y otros no.

‘Al implementarse en unos establecimientos y en otros no vamos a generar una discriminación, vamos a tener maestros de primera y de segunda, salarios de primera y segunda porque hay que pagar estos incrementos de horas y también vamos a tener alumnos de primera y de segunda’, aseguró Lucero.