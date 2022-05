AMMAR sobre la polémica estética: 'Las prohibiciones generan estos kiosquitos'

Durante el fin de semana salió a la luz una grave denuncia a una estética de la provincia de San Juan. En la misma acusaba a la dueña de obligar a sus empleadas a ejercer la prostitución. Acerca de esto desde el Sindicato de Mujeres Meretrices de la Argentina señalaron que debido a las prohibiciones que hay, se crean este tipo de 'kiosquitos clandestinos'.

Mónica Lencina, secretaria general de AMMAR San Juan, aseguró que este local denunciado estaba en funcionamiento desde hace dos años. Sumado a esto explicó que al no estar permitido por ejemplo los cabarets, con el tiempo empiezan a surgir este tipo de establecimientos que sirven como fachada para ejercer el trabajo sexual.

'Clausuraron las whiskerias y los cabarets por lo que todo se volvió más clandestino. Esto conlleva a que gente haga una especie de kiosquito a través de lo sexual y suceden este tipo de cosas. Este establecimiento lleva más de dos años en San Juan, tenemos conocimiento de eso. Hay malas condiciones laborales y explotación laboral más que nada. No considero que sea trata de personas, porque la persona sabía de los servicios que se prestaban en la estética', expresó.

Siguiendo en la misma línea la entrevistada aseguró que hay muchos locales que tratan de 'encubrir' estas prácticas. Acerca de esto aseveró que la gran mayoría funcionan en el departamento Capital pero están repartidos por distintas partes de la provincia de San Juan.

'Como hay tanta prohibición, siempre surgen esta clase de rubros encubiertos que actúan de otra forma. No se puede trabajar agrupadas por ejemplo en un departamento. Un par de compañeras no pueden alquilar juntas y trabajar en un departamento porque también les recae a alguna de ellas la figura de proxeneta por lo que esta totalmente prohibido. Donde principalmente están es en Capital pero no es el único lugar que existe', sentenció.