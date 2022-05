El perro de la casa y las visitas: los cuidados para evitar accidentes

La llegada de las visitas a la casa puede llegar a convertirse en un verdadero problema ante la presencia de perros, sobre todo si no están acostumbrados a la presencia de personas ajenas a la casa. Es por eso que el conductista canino Roberto Bastianelli dio, esta mañana en Banda Ancha, una serie de recomendaciones para evitar accidentes.

Es importante tener en cuenta la conducta previa de los animales, el porte, si es un perro chico o dominante. “Es uno de los temas más consultados por los cuales se producen más accidentes en la casa”, expresó.

Sin embrago, remarcó que no hay que mezclar a las visitas con el perro, de manera que no tiene que compartir el espacio sobre todo porque se trata de animales territoriales. “Tenemos que tener en cuenta que las visitas vienen a vernos a nosotros no al perro. Motivo por el cual el perro no tiene nada que hacer entre medio de las visitas, este es un error muy frecuente”.

Es importante tener en cuenta que la actitud con la que llegan los invitados puede ser mal interpretada por las mascotas. Lo que a veces son gestos o gritos eufóricos puede ser tomado como una agresión hacia el dueño de la casa.

Muchas veces se abalanzan sobre el perro, para saludarlo, “lo quieren abrazar e incluso besar, el perro reacciona largando una mordida”, a esto agregó, “el perro merece su respeto y no está acostumbrado a que gente extraña lo agarre y lo bese”.

El rol de los dueños en el cuidado y la prevención en estas situaciones es crucial para que no haya lugar a imprevistos indeseados. “Si el perro es grande y ha demostrado actitudes, hay que dejarlo afuera en el patio y se guarda la llave en el bolsillo porque nunca falta un descuidado que sin querer abre la puerta y el perro entra a la casa y se arma el desapiole”, finalizó.