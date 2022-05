Habló el chofer denunciado por supuesto abuso a un periodista deportivo

Durante la jornada de este último lunes trascendió que un periodista deportivo de la provincia denunció un supuesto caso de abuso en el interior de un colectivo de la Red Tulum por parte del chofer. Se trata de Santiago Barroso, quien dialogó con el móvil de Canal 13 San Juan contando el presunto episodio. Sin embargo en horas de la mañana de este martes, quien rompió el silencio, fue el colectivero que desmintió la denuncia.

Según explicó en las últimas horas en diálogo con Radio del Sur , el hombre acusado por supuesto abuso se enteró de la denuncia a través de los medios de comunicación locales. ‘Esta mañana me enteré lo que pasó escuchando la radio. Como los horarios coincidían, me di cuenta que hablaban de mí’, aseveró el trabajador, quien reveló que lleva 22 años como conductor de transporte público.

Durante el relato, el conductor de la línea TNS señaló que si ubica a Barroso porque se trata de un pasajero habitual. ‘Él no paga boleto porque tiene un pase por discapacidad’, agregó. ‘Alrededor de las 6 de la mañana empecé mi recorrido y él subió en la Estación Mitre. Yo venía con otros pasajeros. Se sentó adelante y me contó que se había venido caminando desde la Libertador y Urquiza hasta ahí porque no había conseguido remis. Y nos pusimos a conversar. Llegamos al paradero y él descendió del colectivo. De hecho estaba el muchacho que nos sabe preparar café a los choferes. Pero en ningún momento le hice nada, desconozco por qué argumentó todo eso’, manifestó el acusado de abusar al periodista deportivo.

Al mismo tiempo comentó que ya se ha comunicado con un abogado por esta situación para que se quede tranquilo si le llega alguna notificación en su contra. Esto tiene que ver porque aún no le ha llegado nada, y tampoco sale su nombre en la denuncia inicial expuesta por Barroso.

‘Quiero que se aclare esto. Por mi bien y el de mis compañeros, porque al decir TNS habla de todos. Conozco a la persona que hizo la denuncia. Estoy tranquilo, le dije a mi esposa que no es lo que dicen. Los vecinos de la zona dicen que es un chico muy conflictivo, por eso estoy esperando a ver de qué se me acusa para defenderme con una contradenuncia o algo’, aseveró el conductor del transporte público de la empresa El Triunfo.

‘Juro por mis hijos que no ha pasado nada de lo que dice este muchacho. Es la primera vez que me está pasando algo así’, amplió. En ese sentido declaró que ha recibido acompañamiento por parte de sus compañeros, y que de la empresa no le han dicho nada. ‘Si me dicen algo les diré que no es así porque es mentira. Quiero que esto se esclarezca por el bien mío y el de mis compañeros que compartimos la línea TNS’, cerró.