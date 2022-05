Importante: los censistas estarán identificados con una pechera y una credencial

Claudia Lecich quien es la Coordinadora Censo 2022 charló con Daniel Tejada en Banda Ancha. A pocos días que se genere el Censo, siguen buscando que las personas se animen al formato digital. Además dio a conocer detalles para distinguir al censista.

De este modo, Lecich mencionó 'a los censistas los podrán identificar muy fácilmente'. A su vez añadió 'van a tener unas pecheras y unas credenciales. Estas van a llevar su número de DNI con el que las personas podrán chequear en la página que se trate realmente de un censista'.

En la misma línea asumió que tendrán en cuenta el protocolo covid, por lo que recomiendan hacer el Censo fuera del hogar, aunque mencionó 'no obstante este queda a libertad de de la persona censada, pero en primera instancia le pedimos que lo haga fuera del hogar'.

Otro de los puntos en que no dudo en mencionar radica en el Censo Digital, el cual animó a usar. Esto se debe al tiempo que demanda. 'Como usted bien dice estamos tratando de quitar miedo' comenzó. Luego añadió 'el censo es anónimo, sí bien piden algunos datos como el DNI, se pide para corroborar que no sea un robot o menor de edad y que sea fehacientemente un adulto el que está respondiendo el censo'.

A esto le sumó 'solamente tiene validez el código censal y con ese código se acceden a las respuestas que se brindan que son total y completamente anónimas'. Sobre los puntos digitales, detalló que estos están dispuestos en cada uno de los departamentos dónde han capacitado personas, además colocaron otros puntos en lugares estratégicos de San Juan como el Centro Cívico.