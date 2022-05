Se viene la era del cannabis industrial en San Juan

La semana pasada Argentina aprobó la nueva Ley que regula la producción industrial del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Con ello se creó la Agencia Regulatoria de la Industria del Ca´n~amo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá´ el objetivo de regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales, entre otras cosas.

Esta nueva regulación fue celebrada en San Juan ya que permitirá abrir la puerta a la producción industrial de este cultivo. Cabe recordar que la provincia es una de las pioneras en esta nueva industria y cuenta con una empresa estatal y 6 inversores que desde el 2021 vienen realizando investigaciones y pruebas sobre dicho cultivo.

Ahora, estas empresas podrán producir de manera industrial y comercializar los productos que buscan fabricar en la provincia.

‘Estábamos esperando esta ley hace bastante tiempo. La Provincia y los inversores estábamos pensando en esto. Claramente, ahora hay que esperar la reglamentación que tardará algunos días, y donde estará la letra chica de la ley. Pero nosotros ya estamos trabajando con la información que hay hasta ahora, más la que vendrá. Apuntando ya a la producción, aumentando las escalas, la industrialización y la comercialización’, comentó Franco Pergolis Güel, director de la empresa Cannabis Medicinal San Juan (CANME).

Con esta nueva reglamentación, San Juan podrá producir a gran escala. ‘La ley desde su creación prevé que toda la cadena de valor se haga en lo posible en San Juan. Asique no solo será una producción a mayor escala, también va a permitir la industrialización y la comercialización que es el principal objetivo que tiene CANME. No solo se apunta a darle un valor agregado, y sacar u producto medicinal de alta calidad. Sino también a proveer de este producto a personas que sufren patologías, especialmente la epilepsia refractaria, pacientes que no tiene acceso a la salud y de bajos recursos. Es uno de los grandes objetivos de este proyecto’, señaló Pergolis.

Cómo es la producción de cannabis en San Juan

Actualmente son 6 las empresas asociadas al Estado para la explotación del cultivo de cannabis. Hasta ahora, 4 de las empresas han avanzado en la investigación del cultivo y diferentes pruebas para encontrar las cepas de la planta que mejor se adapten a las condiciones de la provincia. Con esta nueva ley, podrán empezar a producir a escala industrial.

‘Con la información recaudada y habiendo estudiado algunas variedades, ya tenemos herramientas para empezar a producir a mayor escala’, aseguró el Director de CANME.