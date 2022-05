Allanarán la empresa en la que trabaja el chofer denunciado

Gran revuelo causó en toda la población sanjuanina el caso que denunció un joven periodista deportivo en contra de un colectivero de la Red Tulum, a quien acusó de haber intentado abusar sexualmente. En un primer momento, Santiago Barroso (la víctima y denunciante) contó a Canal 13 como fue el angustiante momento que denunció haber vivido.

El martes por la noche, el muchacho de 23 años se comunicó con este medio y le hizo llegar un documento de la UFI CAVIG, en el cual le notificaron que, la Policía realizará un allanamiento en las instalaciones de la empresa El Triunfo de la Red Tulum.

El objetivo de este operativo policial será, según señaló el docuemento, obtener legajos personales, nombres de choferes, número de unidades y dominios que circularon el día 08 de mayo, buscando secuestrar del Legajo Personal del Denunciado Javier Sillero, como así también la incautación del sistema informativo de GPS de la unidad 34, grabaciones de cámaras internas de la unidad y de la empresa.

También a raíz de su denuncia, el chofer de la línea TNS quedó notificado también que no puede acercarse al denunciante. ‘UFI CAVIG me notificó presencialmente en mi domicilio sobre una orden que prohíbe al chofer realizar actos molestos o perturbadores hacia mi persona’, comentó Barroso a Diario 13.

El martes, el colectivero habló con Radio del Sur y en su descargo aseguró que se enteró de la denuncia a través de los medios de comunicación. ‘Esta mañana me enteré lo que pasó escuchando la radio. Como los horarios coincidían, me di cuenta que hablaban de mí’, asevero el trabajador de 47 años.

Durante el relato, el conductor de la línea TNS señaló que si ubica a Barroso porque se trata de un pasajero habitual. ‘Él no paga boleto porque tiene un pase por discapacidad’, agregó. ‘Alrededor de las 6 de la mañana empecé mi recorrido y él subió en la Estación Mitre. Yo venía con otros pasajeros. Se sentó adelante y me contó que se había venido caminando desde la Libertador y Urquiza hasta ahí porque no había conseguido remis. Y nos pusimos a conversar. Llegamos al paradero y él descendió del colectivo. De hecho estaba el muchacho que nos sabe preparar café a los choferes. Pero en ningún momento le hice nada, desconozco por qué argumentó todo eso’, manifestó el acusado de abusar al periodista deportivo.

Al mismo tiempo comentó que ya se ha comunicado con un abogado por esta situación para que se quede tranquilo si le llega alguna notificación en su contra. Esto tiene que ver porque aún no le ha llegado nada, y tampoco sale su nombre en la denuncia inicial expuesta por Barroso.

‘Quiero que se aclare esto. Por mi bien y el de mis compañeros, porque al decir TNS habla de todos. Conozco a la persona que hizo la denuncia. Estoy tranquilo, le dije a mi esposa que no es lo que dicen. Los vecinos de la zona dicen que es un chico muy conflictivo, por eso estoy esperando a ver de qué se me acusa para defenderme con una contradenuncia o algo’, aseveró el conductor del transporte público de la empresa El Triunfo.

‘Juro por mis hijos que no ha pasado nada de lo que dice este muchacho. Es la primera vez que me está pasando algo así’, amplió. En ese sentido declaró que ha recibido acompañamiento por parte de sus compañeros, y que de la empresa no le han dicho nada. ‘Si me dicen algo les diré que no es así porque es mentira. Quiero que esto se esclarezca por el bien mío y el de mis compañeros que compartimos la línea TNS’, cerró.

El caso del presunto abuso sexual en el colectivo:

En la mañana del lunes 9 de mayo, trascendió un hecho que vivió un periodista deportivo de la provincia en el interior de un colectivo de la Red Tulum. El chofer que conducía la línea TNS se le habría abalanzado al joven para que este le tocara sus testículos. ‘No seas maricón, haceme compañía’, le dijo.

Según contó la víctima a Canal 13, el hecho ocurrió en la madrugada de este último domingo, cuando la víctima se tomó el ómnibus de la línea TNS de la empresa El Triunfo, en la estación Mitre. De acuerdo a lo expuesto en la denuncia, el joven de 23años, del cual no trascendió su identidad, salió del boliche y se acercó hasta la estación para subirse al micro que lo deja exactamente en la puerta de su casa.

Una vez que ya se encontraba encima del colectivo, reconoció al chofer, porque en otras oportunidades había entablado una conversación. Sin embargo, antes de finalizar el recorrido, el conductor de 47 años, frenó la unidad y cerró las puertas.

Luego de cerrar las puertas, el colectivero se abalanzó sobre el damnificado, le tomó la mano y luego intentó que le tocara sus testículos. ‘No seas maricón, haceme compañía’, le habría dicho cuando la víctima pudo apartarse y pedirle que abra las puertas de la unidad móvil.

Una vez que pudo descender del colectivo, pudo huir para realizar la denuncia correspondiente y pedir una perimetral. Según la denuncia, el hecho se dio entre las 6:30 y 7:30. En ese sentido, el damnificado relató que previamente recibió comentarios con tintes sexuales.