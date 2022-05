Así afectará el Mercurio retrógrado en los vínculos con los demás

Desde este 10 de mayo y hasta el 3 de junio Mercurio entra en su fase retrógrada, que afectará a los vínculos, cómo interactuamos, y nuestras ideas. "Mercurio se relaciona principalmente en cómo nos comunicamos con las personas", resaltó en Tarde Trece Paula Martín, astróloga y tarotista. También explicó qué significa que el plante se retrotaiga.

Según la especialista, "no es que literalmente el plante empieza a ir para atrás, eso no existe". "Para nuestra percepción en la Tierra, se nos empieza a alejar por las velocidades que se mueve cada planeta. Desde nuestro punto se observa a Mercurio retrotaer", agregó.

En este sentido, Martín advirtió que durante mayo "pasarán muchas cosas en el cielo, de movimientos importantes. Cada movimiento que sucede arriba nos influye abajo". Por este motivo es que la tarotista puntualizó que "se ralentiza todo y nos tenemos que ocupar hacia adentro, nos pide revisar cada cosa que vamos a hacer".

"La velocidad empieza a ser más retardada en nuestro mundo de la comunicación. Hay que prestar más atención a cómo interactuamos, revisar las cosas que hacemos en modo automático", precisó. "También se debe pensar que es buen momento para reconectar cosas que ya habíamos hecho, no es buen momento para iniciar algo nuevo", especificó Martín.

Mercurio retrógrado suele tener la fama de que las exparejas vuelven en esta etapa, a lo que la astróloga aclaró que "el consejo no es necesariamente que no vuelvan con el ex". "Es más bien revisar, reconectar, reflexionar. Puede surgir algo nuevo pero desde otro punto", cerró.