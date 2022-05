Convocan a un paro universitario por 24 horas por un reclamo salarial

El gremio universitario ADICUS convocó a un paro de actividades en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) durante 24 horas para el viernes 13 de mayo en reclamo a la falta de repuesta del gobierno nacional en contexto de paritaria salarial. Por este motivo, es esperable que los alumnos universitarios no tendrán clases, ya que los docentes seguramente adherirán a la medida de fuerza. En ese sentido, desde el gremio indicaron que la inflación ha superado el salario de los docentes, dejando el cargo testigo por debajo de la canasta básica total.

La medida de fuerza fue dispuesta el pasado viernes, tras una reunión de la Conadu Histórica, al no tener respuesta favorable ante los pedidos que vienen realizando desde hace semanas para concretar con encuentro con autoridades del Ministerio de Educación de la Nación. ‘Tenemos una cláusula paritaria que hace el monitoreo de la inflación con el salario y desde el Gobierno Nacional no están respetando eso, ya que ellos afirman que los salarios están por encima de la inflación, y no es así’, señaló Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS San Juan.

Los gremios universitarios del país, tras la fila de la Conadu Histórica piden que se otorgue un 10% de incremento de refuerzo, tal como ha sucedido con ATE y UPCN, ya que según manifiestan, el incremento de la inflación durante el primer trimestre en el país fue del 16%, mientras que el incremento salarial en el mismo periodo de tiempo fue de 13%.

Según el acuerdo, el próximo aumento se percibirá con los haberes de junio, que ahora también es analizado en base a los últimos índices de inflación mensuales.

El secretario en la provincia confirmó que tras la medida de fuerza mantendrán un encuentro de secretarios generales para hacer un balance sobre el acatamiento e impacto del paro y determinar las acciones a seguir en caso de no tener respuesta de parte del Ministerio de Educación de la Nación, que por el momento ha optado por el silencio y la ausencia, ya que los principales funcionarios de la cartera educativa viajaran a Europa, a un encuentro de Educación en España.