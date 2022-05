A tener en cuenta: cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Se acerca el invierno y bajan considerablemente las temperaturas, uno de los problemas recurrentes de la estación fría son las intoxicaciones por monóxido de carbono que pueden llegar a ser mortales.

Para evitar eventos trágicos es mejor estar informados antes de prender la estufa.

El monóxido de carbono es una sustancia nociva, que se produce por una mala combustión. Si en casa tenemos artefactos que funcionan a kerosene, carbón, gas o leña, tienen que ser revisados por personal matriculado ya que el mismo puede ser causado por una incorrecta instalación falta de mantenimiento o insuficiente ventilación.

Es importante recordar que no se puede oler, no se ve y tampoco se puede oír.

Los principales síntomas de intoxicación son dolor de cabeza, náuseas, mareo, debilidad, cansancio y pérdida del conocimiento. En estos casos es importante abrir puertas y ventanas para hacer circular el aire, luego cerramos la llave de paso del gas. Si alguna persona se encuentra gravemente afectada por la sustancia hay que llevarla hasta un espacio abierto, eso permitirá que se oxigene. Luego hay que llamar al servicio de salud para que sean atendidos.

Acciones necesarias:

CONTROLÁ LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN

Mantené limpias las rejillas para renovar el aire en los ambientes y los conductos sin obstrucciones para la libre evacuación de gases de combustión.

ERIFICÁ QUE LA LLAMA SEA SIEMPRE AZUL

La llama de los artefactos debe ser siempre de color azul y aspecto uniforme. Si tiene tonalidades amarillas, puede estar produciendo monóxido de carbono.

MANTENÉ LOS ESPACIOS VENTILADOS

Es importante para renovar el aire y mantener una ventilación constante en los espacios, permitiendo la circulación del mismo.

CALEFACCIONÁ CON ARTEFACTOS HOMOLOGADOS

Instalá solo artefactos homologados por ENARGAS, con la intervención de un gasista matriculado.

REALIZÁ UN CONTROL ANUAL DE TODAS LAS INSTALACIONES DE GAS

En especial antes de comenzar las temporadas de frío, es conveniente verificar todos los artefactos a gas y la ventilación de los ambientes. Debe controlarse el buen funcionamiento de cada artefacto.

CALEFACCIONÁ CON EL ARTEFACTO APROPIADO

Recordá utilizar cada artefacto para lo que fue diseñado. No uses artefactos de cámara abierta en baños o dormitorios. En estos ambientes solo están permitidos los de tiro balanceado. No utilizar hornos ni hornallas para calefaccionar ambientes.

HACÉ LAS CONEXIONES CON GASISTAS MATRICULADOS

Las conexiones domiciliarias y las instalaciones o Reparaciones de artefactos a gas deben ser realizadas exclusivamente por gasistas matriculados.