Trincado: 'La violencia entre los alumnos nos dice que los adultos hicimos algo mal’

La ministra de Educación, Cecilia Trincado estuvo en Canal 13 para dar un abordaje sobre la actualidad educativa. Ellas es una docente con una amplia trayectoria en su campo y finalmente su profesionalismo la llevó a que hoy ocupe una función pública en un área de suma importancia.

En un primer momento Trincado mencionó que ‘la educación se puede llegar a recuperar. La educación era totalmente distinta’. En la misma línea indicó ‘Somos partes de una sociedad entonces en la escuela no puede trabajar sola porque son 5 horas las que está un estudiante en la institución por lo que la centralidad no esta solo en la institución’.

A ello le sumó ‘todos los hechos de violencia que vienen transcurriendo en la última semana son síntomas de lo que venimos haciendo los adultos, que es lo que se hace y que es lo que no escuchamos’. Sobre lo respectivo a las redes sociales, detalló que estas replican ‘mostrarlo en las plataformas lo toman casi como un trofeo y se aplaude estas situaciones de violencia y que después sirve de emulación’. De este modo los estudiantes tienden a imitar estos malos accionares. ‘Hemos tenido una cantidad enorme de hechos en una semana, no hay que restarle importancia’ comentó, esto se debe a que no solamente se pelean los alumnos sino también los padres. Por este tema detalló ‘el contexto económico y social actual no ayuda para amortiguar estas acciones que se generan actualmente’.

De que se trata la jornada de jóvenes líderes

‘A nosotros nos preocupa estos temas y la autoviolencia, por ello es que el martes próximo comenzamos una actividad y estamos muy entusiasmados con ella’ comenzó. A ello le sumó ‘vamos a trabajar con jóvenes líderes de las escuelas de San Juan, concretamente de secundaria’.

Sobre este tema aludió ‘hemos elegido, en realidad los han elegido a las escuelas, a los chicos que tienen cierto liderazgo positivo y vamos a trabajar con ellos’. En este nuevo abordaje lo generaran junto profesionales de la psicología y psicopedagía. Además de los directivos de estas escuelas para empezar a fortalecer a ellos’.

El fin es que ellos puedan proyectar estas experiencias entre sus pares en las instituciones educativas, ‘esto siempre respaldado por estos equipos técnicos’. A ello le sumó ‘el fin es repensar estos espacios de violencia y ver porque tenemos que llegar o por qué se llega a la violencia y qué significa el tema del bullying en las instituciones’.

Por ello es que detalló que en cuanto a las sanciones deben ser repensadas y evitar la expulsión de los estudiantes. Esto la llevó a pensar que se puede buscar el modo de ‘reparar internamente y los daños que se cometen’.

La funcionaria de la educación indicó ‘para mí lenguaje inclusivo es tener en claro su utilización’. Así fue como aludió ‘no utilizo por qué sí o por qué la gramática en algún momento lo estableció que el masculino es la forma plural. Porque no podríamos decir si la otra persona es una persona femenina porque no decirlo al plural en femenino, porque estaría bueno cuestionarlo’. A ello le sumó ‘el inclusivo implicaría incluir a todos y estar dirigido a todos y todas las que estén en ese espacio’.

En la misma línea detalló ‘todo depende de lo que quiere aceptar cada persona y la Real Academia Española acepta en función de la frecuencia de uso. Hay muchas cosas que hoy se dicen que están aceptadas por la Real Academia Española y que cuando yo las estudié eran errores gramaticales’. Es por ello que precisó ‘nos detengamos a reflexionar de dónde surge esto y cabe decir que esto es parte de lo que es la educación sexual integral’.