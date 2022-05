'El día que... se incendió el Rectorado de la UNSJ', este domingo

El viernes 6 de febrero de 2004, espesas columnas de humo negro se elevaron en el firmamento de pleno centro sanjuanino. Los pisos cuarto, quinto y sexto del edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan fueron devorados por las llamas, ante la impotencia de bomberos con escaleras que no llegaban a esa altura y bombas de agua que no daban abasto para ese tipo de siniestro.

Este domingo desde las 22, una entrevista a fondo con el entonces rector Benjamín Kuchen reconstruirá la previa, el durante y el después de un evento sin precedentes: sigue siendo el peor incendio del que tenga memoria la provincia.

'Me llamó mi secretaria y me dijo: dicen que se incendió el Rectorado. Yo pensé: 'debe ser una broma''. Cuando llegó hasta el lugar, sus ojos no daban crédito a lo que veían. Era mucho peor de lo que podía imaginar.

Fue un hecho imborrable que trajo aparejadas consecuencias de todo tipo, que incluso impactaron en la política universitaria e involucraron la intervención de los gobiernos nacional y provincial para asistir a la casa de altos estudios. ¿Y los expedientes consumidos por las llamas? Todas las dudas fueron planteadas y las respuestas estarán satisfechas este domingo.

A las 22 por Canal 13 San Juan TV, 'El día que...', para seguir reviviendo hechos relevantes de la historia reciente de la provincia. En el 30.1 de la Televisión Digital Abierta y en internet en www.canal13sanjuan.com.