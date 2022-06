Infancias y comida chatarra: "El objetivo es que se nutran, crezcan y estén sanos"

Usualmente se suelen asociar las comidas chatarras con las infancias, y según la nutricionista, Mariana García, "los papás le damos una connotación distinta a las comidas, la asociamos como un premio". "En realidad el objetivo es que los chicos se nutran, crezcan, que estén sanos y tengan energías", sostuvo en Tarde Trece.

La especialista explicó que la comida chatarra "giran en torno del niño, por ejemplo festejamos un cumpleaños y ponemos panchos, hamburguesas, papitas, chizitos". "También como papás armamos un premio: si te portás bien, si rendís te llevo a comer una hamburguesa, es decir decir asociamos la comida como un premio", agregó.

Sumado a esto, la industria alimentaria "nos vende lo que nos quiere vender", ya que "al niño le ponen en el producto un personaje de una película que está de moda". "Por algún lado atrapan la atención de ese niño, en muchas ocasiones no es la hamburguesa sino el juguete lo que quiere el chico", puntualizó García.

En tanto, la nutricionista aclaró que no está mal consumir comida chatarra sino más bien los excesos. "No es ideal cuando la alimentación gira en torno a un alimento que nutricionalmente no tiene calidad óptima, hace mal si lo consumo seguido", afirmó. "El chico gordito no es sinónimo de mala nutrición, puede tener sobrepeso pero la calidad de los alimentos que consume es saludable", finalizó.