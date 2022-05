Fuerte denuncia: Calamaro aseguró que lo censuraron en su show en San Juan

El pasado sábado 7 de mayo el artista Javier Calamaro realizó una nueva presentación en la provincia de San Juan. Esta vez fue en un local comercial del departamento Rivadavia donde, según su propio testimonio, tanto él como su banda pasaron un mal momento. El músico aseguró que un supuesto empleado de Salud Pública les pidió que bajaran el volumen de manera extrema.

El propio Calamaro grabó un video con su teléfono celular en donde contó la situación que vivió en San Juan. Durante el fin de semana llevaron a cabo un show en un local comercial llamado 'Cuero santo', el cual se encuentra situado en Av. Libertador Gral. San Martín 3220 Oeste.

El espectáculo habría comenzado con total normalidad y se habría mantenido de esa manera por varios minutos. Todo era tranquilidad hasta que llegó un hombre que se presentó como personal de un organismo oficial. Este sujeto les pidió que bajaran su volumen hasta un punto donde se escuchaba más fuerte el choque de cubiertos con los platos que la música.

'Hola que tal soy Javier Calamaro. Quiero decirles que el día sábado en el local "Cuero Santo" de la Ciudad de San Juan un empleado de algún organismo oficial relacionado con Salud Pública, se presentó en el local de muy mala manera diciendo que no se podía tocar con más de determinado volumen que en la vida real era una cantidad ínfima de volumen con lo cual el espectáculo era imposible de realizar', comentó el hermano de Andrés Calamaro.

Más adelante en el video donde realizó este descargo, Javier aseguró que para no decepcionar a la gente decidieron seguir con el show como pudieron. No obstante con el volumen que les permitieron no tenía sentido hacer un espectáculo musical por lo que lo terminaron antes de lo previsto.

"Lo hicimos de todos modos como pudimos pero mientras tocábamos, los músicos y yo escuchábamos más fuerte el ruido de los cubiertos de la gente que estaba comiendo que la propia música. Tuvo que ser abreviado el espectáculo porque en esas condiciones era imposible extenderlo mucho tiempo. Lo sentimos como una persecución a la cultura y al arte", sentenció.

Este es el video de la denuncia de Calamaro: