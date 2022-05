Presunto abuso sexual en un colectivo: el periodista deportivo contó los detalles

Este lunes trascendió una denuncia de abuso sexual de un joven periodista deportivo de 23 años, que acusó al chofer de la línea TNS de haberse propasado con él. Luego de unas horas de lo trascendido, el muchacho denunciante dio su versión en Canal 13 y, con detalles en su relato, revivió ese angustiante y difícil momento arriba del transporte público.

El joven profesional, Santiago Barroso comentó que sobre 7 de la mañana del pasado domingo se subió al colectivo de la Red Tulum de la línea TNS (Troncal Norte Sur), habiendo salido de un boliche. Como tenía confianza con el chofer del micro sabía que estaba trabajando, lo que lo hizo inclinarse en llegar a su casa en el trasporte público, puesto que lo deja en la puerta.

Al tener confianza, durante el viaje el muchacho fue conversando con Javier, el colectivero. Durante el transcurso del recorrido le comentó que, en otra oportunidad, a cambio de dinero un joven le practicó sexo oral, y que en esa oportunidad él había terminado el recorrido y al vaciarse el micro apagó las luces y fue en ese escenario que ocurrió el acto sexual. Todo este relato incomodó al denunciante.

Todo se volvería más incomodó cuando el chofer terminó el recorrido, y por tanto el periodista deportivo debía bajarse para encarar hacia su casa. Lejos de que eso ocurriera, Javier, con el colectivo vacío, apagó las luces y se dirigió hacia el fondo. Desde ese lugar, llamó al muchacho para conversar asegurando que tenía 15 minutos de descanso antes de retomar con el recorrido. El joven incomodo después del relato se quería bajar y este le dijo: ‘No seas maricón, haceme compañía’.

A esa altura el joven profesional se sentía por demás incomodo con la situación, como sospechando las intenciones del colectivero. Fue entonces que el chofer se le fue acercando y, acto seguido, se bajó los pantalones, le tomó la mano y trató de llevársela hacia sus genitales. El periodista deportivo que estaba borrando fotos en su celular para distraerse de lo que estaba ocurriendo se puso nervioso y siguió con la mirada fija en el teléfono.

‘Dale con el celular loco, préstame atención’, le dijo levantando la voz Javier y se le puso al lado. En ese momento, le pidió que le mostrara sus ‘fotos prohibidas’ y ante la negativa del muchacho, este lo tomó una segunda vez de la mano, aun con sus pantalones por el suelo. El joven, sacando la mano con fuerza le aseguró que no le gustaba lo que estaba ocurriendo, que no le gustan los hombres y que no tenían tanta confianza, negándose a todo lo propuesto por el ahora denunciado.

Tras insistirle un rato, Javier el colectivero se subió el pantalón y fue hacia el asiento del conductor. Desde allí le siguió insistiendo para acordar un encuentro. El joven optó por tratar de engañarlo diciéndole todo que si para que por fin lo dejara bajar. ‘Voy a estar solo en casa’ y ‘espero tu mensaje’, fueron las frases a la que el periodista dijo que sí para poder irse.

Fue así que el muchacho llegó a su casa, y luego de unas horas fue hacia la Policía y radicó la denuncia. Desde allí lo derivaron hasta CAVIG donde le dieron asistencia psicológica. La profesional que lo asistió le dijo que seguramente el hombre había estado planificando todo, y vio su oportunidad. ‘Seguramente un fiscal habrá contado el caso, porque de mi boca no salió hasta ahora’, contó enojado.