Sequía: las nevadas renuevan las expectativas pero aseguran todavía ‘no se sale del pozo’

La primer nevada prolongada del 2022 renueva las esperanzas para enfrentar la crisis hídrica de los últimos 100 años en San Juan. Sin embargo hay que ser precavidos ya que se trata de una situación que debería sostenerse en el tiempo para consolidar el camino de la recuperación.

En TardeTrece, el director de la Mesa del Agua, Ramiro Cascón, explicó cuáles son las condiciones que se tiene que dar para que este frente frio sea aprovechado por el sistema hídrico de la provincia. “Tiene que seguir nevando, un solo frente no nos cambia radicalmente la situación”, aunque no dejó de señalar que “es una buena noticia”.

Uno de los principales problemas es la sublimación, es decir el paso de solido a gaseoso que no permite el escurrimiento del agua para recomponer los afluentes que están seriamente castigados, “es lo peor que nos puede pasar, parte de lo que vemos en un primer momento después no está porque no escurrió”.

Esta es la primera nevada proveniente del frente frio del Pacífico, “los temporales anteriores tocaban la Cordillera de Mendoza y nos estribaban a nosotros”. El manto blanco cubrió la Cordillera desde el domingo pasado y pretende quedarse hasta el 4 de junio. Además, promete alimentar a las cuencas del Rio San Juan y el Rio Jáchal.

En relación a esto remarcó que hay que ser cauteloso, “tenemos estaciones meteorológicas en Cordillera que nos reportan altura en nieve y es alentador. Por otro lado, yo tengo la carga decir que no estamos saliendo del pozo”.

La idea es que nieve que ahora se ve como polvo pueda compactarse en un bloque más denso dure a través de estos meses de invierno.