Vuelve el paro universitario por 48 horas la semana próxima

Durante los días 7 y 8 de Junio se llevará a cabo un nuevo paro nacional de docentes universitarios. A raíz de esto, la máxima autoridad de ADICUS, Jaime Barcelona reveló en Banda Ancha cuáles son los motivos que los llevaron a adherir a esta medida de fuerza.

'El 24 de mayo la paritaria se reunió pero el gobierno nacional no llegó a propuesta y quedó en convocar a una nueva reunión entre el martes y el lunes pasado y no lo hizo, todavía no llega la convocatoria asique nosotros hemos decidido continuar con la medida de fuerza y ratificar un paro de 48 horas para el 7 y 8 de junio', aseguró Barcelona.

El secretario general de ADICUS sostuvo que es un paro en un primer momento sin asistencia a los lugares de trabajo, 'tenemos que definir nosotros cuales son las actividades que hacemos paro, a esta altura ya esperábamos tener una propuesta por parte del gobierno nacional y no fue así', manifestó.

El paro que realizarán es el cuarto a nivel nacional, desde ADICUS atribuyen esta demora a que desde hacienda no le autorizan al Ministerio de Educación, un porcentaje para las paritarias, 'en este momento cobraríamos con el sueldo de junio/julio un 12% y la inflación, el defasaje con inflación va a estar arriba del 20%, hay 10 puntos de diferencia que en este momento no estarían siendo autorizados por hacienda al Ministerio de Educación', sentenció.