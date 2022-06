Aseguran que no se frenará ninguna obra por el aumento salarial a estatales

El Gobierno de San Juan salió a aclarar que no se frenará el ritmo de ninguna obra pública que se encuentra en ejecución tras el aumento salarial a trabajadores estatales. El ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, brindó una conferencia de prensa para llevar tranquilidad al sector.

‘Todas las obras que están en ejecución van a continuar en proceso sin ningún tipo de dificultad. Estamos tratando que se cumplan los plazos de las mismas, ya que la extensión de los plazos significa también redeterminaciones importantes. La inflación es grave y hace mella en el presupuesto de la provincia por eso queremos terminar las obras lo antes posible para que no pase eso. No va a haber ralentización de las obras’, aclaró el funcionario.

En los últimos días, hubo incertidumbre por trascendidos que indicaban que algunas obras en la provincia podrían sufrir una debacle debido al aumento de los salarios estatales. El 40% de incremento le costará al Estado unos 37.000 millones de pesos. Para afrontarlo debieron redistribuir las partidas presupuestarias en distintas reparticiones que de alguna manera u otra sentirán las consecuencias.

No obstante, Ortiz Andino aseguró que no se bajará el ritmo de los trabajos, aunque admitió que el impacto si repercutirá en proyectos futuros. ‘En el caso de las futuras obras si va a repercutir y se va a reconsiderar y priorizar las obras teniendo en cuenta el presupuesto de la provincia que debe ser compartido entre todos. Este aumento ha significado un retoque presupuestario en todas las otras aérea, pero no va a influir tanto en la provincia’, insistió.

‘En primera instancia, como lo dijo el gobernador Sergio Uñac, en viviendas vamos a incrementar todos los recursos solicitando o apurando el financiamiento que estaban ya medio pactados con algunos entes nacionales’. agregó.

Además, desde el Ministerio de Obras indicaron que están prontas a iniciar diferentes obras que cuentan con financiamiento ajeno al presupuesto provincia. ‘Hay que sumarle una gran cantidad de obras que acaban de iniciar o están por iniciar y son con presupuesto que no afectan al de la provincia. Como son el Túnel de Zona, pronto a firmarse el contrato en julio y se hará con fondos del BID. La Ruta Nacional 40 Sur (Sección 2), que también es con fondos BID. Estamos gestionando la Sección 3 y ya hay gente del BID trabajando al respecto. Se puede llegar a incluir la Sección 1. Todo eso pensando que de acá a diciembre del 2023 se pueden tener las 3 secciones de la Ruta 40 Sur en ejecución con fondos del BID’, comentó.

Asimismo, Ortiz Andino anunció que se acelerarán los trabajos en la obra del dique El Tambolar. ‘Ya empezó a trabajar esa hidrosfera que en su momento quedó atrapada. Hoy lo está haciendo con muy buen rendimiento. Y eso ha generado además del desvió del río que se generen muchos frentes de trabajo nuevo. Están trabajando en los campamentos porque se va a incrementar el personal de la misma’, dijo.

Y agregó: ‘Está pronto a salir la aprobación por parte de Energía del perilago del Tambolar que se va a incluir con los mismos fondos de la obra del Tambolar. Lo mismo que la línea de alta tensión de Ullum y Chimbas’.

El funcionario también resaltó que en los próximos días se firmará un convenio por 7.000 millones de pesos para 6 obras de saneamiento de cloacas, agua potable y ampliación de plantas de tratamiento. Todo financiado con fondos del ENOHSA.

En materia energética, Ortiz Andino enumeró inversiones privadas de GENEIA, YPF e IMPSA en parques solares, líneas de alta tensión y ampliación de las estaciones transformadoras con fondos del PIEDE.

Por último, destacó que esperan avanzar con la adjudicación del terreno para construir la nueva terminal de ómnibus de San Juan con fondos nacionales.

‘Si vamos a ver resentidos proyectos de hospitales, escuelas, viviendas y caminos. Estamos comenzando a hacer un proceso de revisión en el que trabajaremos con cautela e irán definiéndose cuales de ellas vamos a poder comenzar. Por supuesto intentando que las obras que fueron planificadas se lleven adelante entendiendo la necesidad de la comunidad, del desarrollo de infraestructura clave para cada uno de los puntos de la provincia’, señaló.

El Ministro, comentó que mantuvo reuniones en las últimas horas con cámaras de empresas constructoras, también dirigentes de la UOCRA para llevar más tranquilidad. ‘No crean que este aumento salarial los va a dejar sin trabajo. La mayor prioridad es que se siga manteniendo el empleado registrado en obras públicas que somos entre los primeros en el país. Y si se puede, incrementarlo de acá a fin de año o a diciembre del 2023’. dijo.

Por último, Ortiz Andino dijo que el Gobierno ya comenzó a gestionar un nuevo paquete de 1500 viviendas con fondos nacionales. ‘Vamos a gestionar y seguramente la semana entrante o la otra, el Director del IPV y el Secretario de Viviendas irán a Buenos Aires para terminar de cerrar un paquete que es más que importante que se sabe cómo influye en el tema de mano de obra la construcción de viviendas. Pero la idea es continuar en el mismo ritmo manteniendo el equilibrio de las cuentas fiscales de la provincia y redistribuyendo el presupuesto. Pero sin afectar la mano de obra en las obras públicas’, concluyó.