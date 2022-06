Le pidieron la casa donde vive con su hija con discapacidad y no tiene cómo alquilar

Este lunes se acercó a la redacción de Diario 13, una mujer junto a su hija. La madre se llama María Báez, es empleada de la Municipalidad de Capital y contó la difícil situación por la que están pasando.

La mujer y la adolescente viven solas en una vivienda del Barrio Parque Independencia ubicado en Chimbas. Lo que les quita el sueño, es que el dueño del inmueble se los pidió porque tiene intenciones de volver a habitarlo, y si bien de buena fe les dio un plazo indeterminado, María siente la presión de que puede quedar en la calle con su adolescente hija que tiene una discapacidad por la que se moviliza en silla de ruedas. En concreto, la joven Guadalupe de 11 años tiene mielomeningocele e hidrocefalia por lo que se vale de una válvula, dentro de su tratamiento.

La mamá de Guadalupe es empleada de la Municipalidad de Capital, trabaja los sábados, domingos y feriados, y como es madre soltera, los días de semana se dedica a cuidar de su hija que no puede valerse por sí sola completamente. La lleva y trae a la escuela, que afortunadamente les queda a solo unas cuadras, la lleva y trae a las visitas a los médicos para continuar con su tratamiento. El tiempo que le demanda ocuparse de su hija no le permite trabajar en otro lugar.

María contó que actualmente paga 18.000 pesos de alquiler en la vivienda chimbera donde está. Puede pagarlo, y además afrontar los demás gastos que tiene vivir con su sueldo. Además, por su hija cobra una pensión por discapacidad, la cual la vuelca casi entera en los tratamientos y medicamentos que su hija necesita.

Es por todo esto, que afrontar un alquiler con el precio actualizado sería casi imposible para ella. Sin contar con la dificultad que resulta cumplir con los requisitos para poder alquilar un departamento, los cuales incluso duplican el monto por mes que actualmente está pagando por una casa de barrio. ‘

‘Necesito una vivienda para mi hija porque lamentablemente no puedo alquilar porque está muy alto el costo del alquiler y mucha gente le dijo que hay casas del IPV que hay para personas con discapacidad. Necesitamos donde vivir, estoy dispuesta a pagar la casa’, expresó María a este medio.

María expresó que necesita ser beneficiada por una vivienda del IPV, y asegura y se compromete a pagar la cuota mes a mes. ‘Si me tienen que investigar, y les tengo que mostrar papeles lo haré porque no me alcanza para alquilar en otro lugar’, manifestó la mujer desesperada y con miedo de quedar a la deriva con su hija.

‘Necesito un hogar para que ella esté cómoda y no me digan que tengo que desocupar, y luego tener que andar de un lado para otro’, expresó preocupada María.