Braian, el sarmientino que representará a los universitarios en China

Braian es el orgullo de Sarmiento. Esto se debe a que este joven con una amplia trayectoria educativa vuelve a sorprender. Y no es para menos. En los últimos días le llegó un email informando sobre una beca que ganó, la misma es el cursado en una prestigiosa universidad de China.

Braian charló con Canal 13 y detalló lo respectivo a la beca que lo habilita a ser parte de una importante universidad. 'Todo es gracias a mi universidad, la Universidad de Congreso donde estudios relaciones internacionales en la sede Mendoza' comenzó su relato. Luego añadió 'sé que mi universidad tiene una buena relación con China y con esa universidad qué es la universidad de estudios internacionales de Shanghai, que otorga una beca por año a estudiantes de nuestra universidad'.

El objetivo de la beca es 'para que puedan aprender sobre la cultura china, sobre el idioma y esta beca también esta auspiciada por el gobierno municipal de Shangai, yo estoy cruzando los dedos para poder viajar y conocer más de la cultura porque la idea' referenció el sarmientino. Lo que el busca es aprender, sin embargo la actual circunstancia pandémica lleva a que esto no se pueda, por lo que deberá cursar de manera virtual. A pesar del obstáculo, mencionó 'se que voy a aprender muchísimo sen la modalidad virtual qué es la que tengo que hacer, pero vivir la experiencia de estar físicamente en el país, de estar en contacto con su sociedad, su sistema político, creo que sería una experiencia totalmente diferente'. A ello le sumó 'pero hay que regirse por lo que dice el gobierno'.

Sobre la carrera que actualmente esta cursando mencionó que esta en etapa de parciales y que algo de lo que más le gusta es 'poder entender sobre la cultura, los idiomas, sobre nuestro país. Por qué es una carrera que esta de abocada a lo que es la historia, la política y la economía Argentina'. Seguidamente aludió 'tener la posibilidad de aprender sobre mi propio país y agrandar mi espacio en relación con los vínculos de otros países'. A esto le agregó que tiene un sueño 'ojalá pueda volver y devolver adonde nací, donde me crié y aprendí, todo esos conocimientos para poder crecer también'.

En consonancia con su carrera el joven oriundo de Media Agua argumentó que en cuestiones que no esta totalmente informado prefiere no opinar, aunque resaltó estar al tanto de las diversas problemáticas que aquejan a los países de Sudamérica. En cuanto a las relaciones internacionales de Argentina mencionó 'yo creo que Argentina tiene relaciones bilaterales muy fuerte con diferentes países. Hoy en día cómo sabemos el auge económico de China es muy grande y me parece que China puede ser un gran socia de Argentina para ayudarle a salir adelante en la situación que estamos pasando actualmente'. Otro de los puntos que marcó fue 'la beca trae eso, poder hacer lazos y conexiones con China y poder formar ciudadanos de nuestro país que puedan tener una mejor conexión y poder entender más de lleno lo que es la cultura, el idioma y la economía de ese país'.

Para finalizar aludió 'estoy contento de ser el estudiante dirigido por parte de universidad para para llevar adelante está el rol de embajador de la Universidad de China'.