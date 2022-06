Serenity, entre su lucha contra el cáncer y la ilusión de su gran cumpleaños

Serenity es una pequeña de tan solo 7 años que lucha contra un cáncer a causa de un tumor maligno en su cabeza, entre el cerebelo y el cerebro. Tras una exitosa operación, en la cual le extirparon el 80%, avanza en el hospital Rawson. Sin embargo, ella sabe que el 14 de julio será su cumpleaños número 8 y sueña que sea un día inolvidable. Lo que no sabe es que su mamá con ayuda de personas solidarias lo harán posible.

'Gracias a Dios está avanzando, el mes que viene será la última quimio si Dios quiere, porque así lo va a querer Dios. Estamos luchando día a día, trato de llevármela a mi casa pero no me la quieren dar por el hecho de que no tiene una casita digna pero bueno vamos a seguir hasta que llegue esa casa y así me la quieran dar a ella pero gracias a Dios viene bien', contó su mamá Carina Herrera a Canal 13 San Juan.

Carina describió que su hija fue operada de un tumor maligno entre el cerebelo y el cerebro, el cual según consideran los médicos es incurable. 'Dios es el último que tiene la palabra, para mí ya está curada mi hija gracias a Dios. Yo sé que ella está bien pero bueno es el diagnóstico de ella que tiene cáncer en la cabecita, ella tiene una válvula puesta en su cabecita', describió la mujer.

'Aparte de la salud, de su cáncer, estamos luchando con el peso también porque a ella con las quimio y tantas radioterapia se le ha cerrado mucho el estómago. Yo pedí llevármela con el alta voluntaria pero no me lo quisieron dar y domiciliaria tampoco por el hecho de la casa, porque no tengo una casa digna. Hace mucho venimos luchando por la casa, espero que algún día me escuchen', explicó.

Y agregó: 'necesitamos que venga esa casita que tanto anhela Serenity para que yo ya pueda estar con ella en un techo digno y poder llevar el tratamiento en un lugar digno porque ella tiene que estar en un lugar con todo su equipamiento y todas sus cosas en condiciones. Dios quiera que en el cumpleaños de ella venga ese regalo, sería un milagro. Ojalá que Dios nos escuché y venga en su cumpleaños'.

El festejo tan esperado será el 16 de julio y está siendo organizado por 'Pato' Rossomando, quien consigue y recibe las colaboraciones para Serenity. 'Va a ser el cumpleañitos que mi hija desea, un festejo grande en un salón con robots. Lo que está faltando es un castillito para los chicos así que me gustaría que alguien pudiera donarlo y que la gente se siga sumando y le de esa alegría que bastante le hace falta', remarcó.