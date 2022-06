Abusaron y contagiaron de VIH a una adolescente: ¿cómo actuar en estos casos?

Recientemente salió a la luz en la provincia de San Juan un aberrante caso donde una adolescente de 15 años fue obligada por su madre y su padrastro a tener relaciones sexuales con tres hombres a cambio de dinero. Sin embargo el horror no terminó allí ya que se confirmó que la víctima se contagió de VIH. Acerca de esto desde el programa provincial que se centra en esta enfermedad, explicaron cómo se debe actuar frente a una situación similar.

Ariel González, jefe del Programa Provincial de VIH, explicó en Banda Ancha como deben proceder los familiares de una persona que acaba de ser víctima de un abuso sexual. Lo más importante es ir lo más rápido posible hasta la guardia médica que tengan más cerca.

'Me parece importante que toda la población sepa que ante un caso de abuso lo ideal es que en el momento concurran a una guardia médica, aún si no desean denunciar si es mayor de edad. Si es menor el efector de salud tiene la obligación de dar el parte a la Justicia. Si no denuncia puede acceder a la Profilaxis Post Exposición. Es un tratamiento médico para evitar, con un gran porcentaje de efectividad, la transmisión del VIH en caso de que ingrese al organismo', reveló.

González explicó que si bien este tratamiento farmacológico puede llegar a tener un gran de efectividad inclusive cuando ya pasaron hasta tres días de que ocurrió el abuso, lo recomendable es acudir a un establecimiento médico lo más pronto posible. Esto se debe a que mientras menos tiempo pase, mejor funcionará este procedimiento.

'Tenemos hasta 72 horas probadas de efectividad, pero por supuesto cuanto antes mejor. Pasadas las 24 horas el porcentaje desciende al 50%. Farmacológicamente lo que se hace es que se le oculta la proteína, el alimento, al virus por lo que no se puede adherir al cuerpo humano', expresó.

Por último el profesional de la salud reveló que este equipamiento que se utiliza para la Profilaxis Post Exposición, fue distribuido en prácticamente todas las guardias de la provincia de San Juan. Incluso algunas cuentan con más de un kit para poder hacer frente a casos de estas características.

'En las guardias a nivel provincial tenemos uno, dos o hasta tres kits de Profilaxis Post Exposición que viene junto con otros elementos más. Si bien es específicamente para el VIH, dentro de ese kit tenemos otras medicaciones para prevenir otras enfermedades', sentenció.