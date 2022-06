Agarrá fuerte el bolsillo: conocé el precio del gasoil en San Juan tras el aumento

Desde los primeros minutos de este viernes 17 de junio comenzó a regir a nivel nacional un aumento del 12% en el precio del gasoil, motivado por la escasez de este producto. A raíz de esta modificación de los precios la variante que se vio más afectada fue la Infinia Diesel en YPF, la cuál subió $32 el costo del litro.

Primeramente es importante destacar que lo que YPF considera como Súper e Infinia no modificaron su precio debido a que sólo se aprobó el aumento del gasoil. Debido a esto mantendrán, por ahora, el precio que se estableció desde el pasado 9 de mayo cuando se registró una suba del 10%. La Súper esta a $128.70 el litro y la Infinia a $160,70.

Pasando a las opciones que si registraron un aumento, la primera de ellas es la Diesel 500 que básicamente es el Diesel común. El mismo pasó de tener un precio de $118,80 el litro, a costar $135,40. Cabe destacar que este combustible es cada vez menos utilizado, ya que los vehículos nuevos están preparados para funcionar con su variante premium.

Los precios de YPF

Por último, la que se vio más afectada por el aumento del 12% con amplia diferencia fue la Infinia Diesel que es la que se utilizan por ejemplo los camiones para hacer el traslado de mercaderías entre las distintas provincias. Desde este viernes 17 de junio el litro cuesta $189, siendo que hasta las últimas horas del jueves 16 de junio estaba a $157. Es decir que subió $32 por litro.

Los preciso de Axion Energy

Como suele ser habitual Axion Energy, al igual que YPF, comenzó a aplicar el aumento desde las 00:00. Sin embargo por el lado de la estación de servicio de Países Bajos, llamada Shell, debido a que debe hacer las modificaciones de manera manual y debe esperar el visto bueno de la casa central, todavía no aplicó el incremento. Sin embargo, esto no quiere decir que no subirá sus precios, sino que probablemente esto impacte recién alrededor del mediodía de este viernes.