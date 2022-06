Falleció una querida tatuadora y piden colaboración para su entierro

Durante la noche de este sábado 18 de junio se conoció una lamentable noticia en la provincia de San Juan mediante las redes sociales. Se trata del repentino fallecimiento de una joven tatuadora de Capital, madre de 4 hijas pequeñas. Ahora su familia esta pidiendo colaboración para poder costear su entierro.

La difunta es Florencia Archilla o 'Pló' Archilla como la conocían sus seres queridos. Mediante un posteo en Facebook realizado por una conocida de la joven tatuadora se conoció la noticia del fallecimiento. En dicha publicación la usuaria mencionó que todo se habría dado luego de que la víctima, vecina de Concepción, sufriera un ACV.

A partir de ello Diario 13 se comunicó con una amiga cercana de Florencia, la cuál prefirió resguardar su identidad, la cuál reveló la difícil realidad que vivía Archilla. Esta persona contó que la joven tatuadora tenía 28 años de edad y tenía 4 hijas que lamentablemente ahora se quedaron sin su madre.

'Tenía 4 hijas pequeñas que seguramente de ahora en más van a necesitar mucha ayuda. Tenía 28 años y se dedicaba a hacer tatuajes. Laburaba mucho para salir adelante con sus hijas. La verdad que era una hermosa persona, siempre ayudaba a otros aunque ella no tuviera nada', declaró.

Sumado a esto, 'Plo' habría estado atravesando un momento de profundo estrés ya que no conseguía una casa en la cuál vivir con sus pequeñas. Esto se debe a que los propietarios de las viviendas en alquiler que ella podía costear, no le permitían mudarse con sus cuatro hijas.

,Pló estaba muy triste porque no conseguía un lugar para vivir con sus hijas. En ningún lugar la aceptaban con niños. Y me pasa a mí también y a muchos que no tenemos una vivienda digna, que trabajamos para pagar el alquiler y que encima nos presionan los dueños para sacarnos de dónde vivimos. Pló era una mamá muy luchadora como muchas mujeres. El estrés, el no saber sobrevivir el día a día, la falta de oportunidades se llevó una vida muy joven como la de Pló', reveló esta amiga de Archilla.

Por la difícil situación que están atravesando y por la manera repentina en la que se dio esta trágica situación, su familia esta pidiendo la colaboración de la comunidad sanjuanina principalmente para que Florencia tenga un entierro digno. Las personas que quieran colaborar deben enviar dinero a Fátima Tamara Camargo Archilla, hermana de 'Pló'.

CVU: 0000003100023017239894

Alias: tami.camargo.archill