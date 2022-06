Docentes negaron en Canal 13 que hayan querido entrar a la fuerza al Centro Cívico

En la tarde de este jueves circuló en distintos medios de comunicación de la provincia la información de que un grupo de docentes autoconvocados intentaron entrar al Centro Cívico a falta de respuesta de la paritaria docente que empezó a las 9 y ya se extendía por más de 9 horas. Estas versiones fueron desmentidas por maestros y maestras en conversación con el móvil de Canal 13.

‘Me gustaría aclarar que no entramos por la fuerza, no nos enfrentamos con la Policía, sino que ellos movieron las vallas. Por eso les agradecemos a ustedes por acercarse y hablar con nosotros, porque lo que se dijo no es verdad’, expresó uno de los docentes sentado a varios metros de las vallas, en la tarde sanjuanina, y a la espera de los resultados de las paritarias.

‘No golpeamos policías, no hubo nada de lo que se habló. Ellos corrieron las vallas’, sostuvo el maestro sanjuanino.

Pasadas las 18.30 de este jueves continuaba a puertas cerradas la paritaria salarial docente en el Centro Cívico, mientras en los alrededores continuaba la manifestación de autoconvocados. Ante el móvil de Canal 13 en el lugar dieron a conocer dos determinaciones. La primera, es que este viernes habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo, al igual que sucedió este jueves. La segunda, que consideran instalar una carpa blanca. De este modo se prevé que se extienda la protesta en el lugar.

La reunión paritaria fue adelantada por el gobierno de Sergio Uñac luego de que el miércoles 25 de mayo, durante los festejos patrios, un grupo de docentes autoconvocados se manifestó en los alredededores de la plaza. La protesta escaló el jueves y el viernes siguiente con un paro que no contó con el paraguas legal de los sindicatos pero tuvo altísimo acatamiento.

El viernes 27, el subsecretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda, les recibió un petitorio en nombre de Uñac y la jornada concluyó con la convocatoria a una paritaria de revisión salarial para este jueves 2 de junio. A cambio, los autoconvocados normalizaron el dictado de clases para lunes, martes y miércoles. La tregua duró hasta que comenzó la negociación que solamente incluyó a los tres sindicatos docentes con personería: UDAP, UDA y AMET.

El encuentro comenzó pasadas las 9 de la mañana de este jueves, cuando la ministra de Hacienda, Marisa López, ingresó al despacho de su colega de Educación, Cecilia Trincado, con una propuesta que no reveló a la prensa, reservándola para los sindicatos. Los dirigentes gremiales también entraron sin anticipar cuál sería su pedido. Mientras tanto, en las afueras, una multitud se concentraba con banderas celestes y blancas.

El acampe se extedió durante horas y prometía seguir sin descanso. Habiendo superado las 8 horas de reunión hermética en Educación, en las afueras los manifestantes tenían previsto no moverse. Así como interrumpieron el dictado de clases este 2 de junio, resolvieron extender la modalidad sin asistencia a los lugares de trabajo este viernes. Y, a la usanza de los años '90, reeditar la carpa blanca docente hasta que se consiga un acuerdo que garantice el aumento salarial acorde a la inflación.

Los autoconvocados le aseguraron a este medio que esperarán el resultado de la paritaria, y luego bajarán a las bases para en asamblea decidir. ‘No queremos que ningún docente sanjuanino se quede afuera de esta decisión importante para todos nosotros’, expusieron.