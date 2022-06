El conmovedor relato de los papás de Celeste: 'La recordamos en todas las reuniones'

A dos años y cinco meses del crimen de Celeste Luna, este viernes se conocerá la condena contra Matías Mallea, acusado de femicidio. Los padres de la víctima, Vicente y Rosa, expresaron en Tarde Trece que "siempre la recordamos en todas las reuniones familiares" y "queremos que termine esto para tener paz".

Según los papás de Celeste, durante el juicio "tuvimos que revivir muchas cosas que nos dolieron y nos duele, fue muy fuerte". "Esperamos dormir algo esta noche para estar bien para mañana. Siempre hemos dicho que a nuestra hija no la tenemos pero siempre vamos a pedir justicia por ella", agregaron.

Rosa recordó a su hija como "una chispita, que es algo que siempre se extraña". "Cuando nos reunimos en familia, siempre la recordamos, siempre está presente en todo momento", manifestó. "Celeste era muy buena alumna, quería estudiar Trabajo Social, es el orgullo que tenemos. A ella siempre le gustó seguir adelante, trabajaba mucho. Como papás le dimos un buen ejemplo", recordó.

"Fue una verdadera mujer y se aguantó muchas cosas sola por no llevar los problemas a nosotros. Mi hija tuvo unos ovarios de fierro, me tengo que sacar el sombrero ante mi hija", dijo Rosa al borde del llanto. Y apuntó contra Matías Mallea: "Él le cortó todo, no quería que trabajara, le insistió hasta que ella abandonó su trabajo".

Por su parte, Vicente rememoró una conversación que tuvo con Matías: "Él se la quería llevar a vivir en la casa de su mamá. Entonces los cité a los dos y le dije 'te entrego mi hija pero cuidala', a lo que él me respondió, 'don Vicente yo a su hija la amo, la voy a cuidar".

El papá de Celeste puntualizó que "nos da fortaleza dos nietas porque tapan un poco ese vacío que dejó Celeste. También toda la gente que nos ha venido siguiendo, muchas asociaciones se han parado en la puerta de Tribunales y nos dan mucha fuerza para seguir". Y afirmó que estar unidos como familia los ayudó a seguir adelante: "Yo era como el psicólogo de todos".

Fiscalía como querella pidieron la misma condena para Matías Mallea: prisión perpetua de cumplimiento efectivo, es decir que no podrá salir antes por buen comportamiento. Aunque, la abogada defensora enfatizó que Celeste murió en contexto de violencia de género, pero el fiscal solicitó la condena solamente por el agravante del vínculo.