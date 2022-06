Eterna amistad: el proyecto que da una digna despedida a las mascotas

Decirle adiós a una mascota, qué es parte de la familia es un hecho muy doloroso. A partir de esa experiencia es que nace un proyecto llamado Eterna Amistad, que da sepultura a los peluditos del hogar. Diego Soler es el encargado y dueño de este proyecto.

De este modo Diego, charló con Canal 13 sobre el tema. 'Yo tuve la posibilidad de trabajar muchos años en veterinaria y a raíz de eso es que vi la necesidad de este servicio', comenzó Soler. A la vez añadió 'es un servicio que hace mucho tiempo se genera en otros países e incluso en Argentina pero que en San Juan no se estaba realizando'. Es así como agregó 'vos veías que cuando un propietario tenía la mala suerte o desgracia de perder a su mascota y quedaba ese vacío, no sabía dónde dejarlo y no habían opciones para poder sepultar sus mascotas'.

Esto lo llevó a repensar las opciones y crear una. Su iniciativa consiste en 'la búsqueda de la mascota y los trasladamos hasta una finca, que se encuentra en el Médano de Oro y allí hay dos opciones' comentó. Con esto explicó 'una es colocarlo en un pequeño ataúd y la otra en una bolsa biodegradable'. A pesar de como se escucha, esto para él 'no es un cementerio', ya que lo considera un espacio para despedir a un ser querido. Con este modo de sepultura, tiene como fin que haya una degradación natural y el animal fallecido vuelva a ser parte de la naturaleza cumpliendo con un ciclo de materia energía y ecológica del ser vivo.

Todo el proceso es fotografiado por Diego para que la familia tenga constancia de lo que sucedió. Aunque en algunos casos las familias se animaron a ser parte presencial del proceso de sepultura, cerrando un ciclo. Pero este no es el objetivo final de Diego ya que busca que este sector sea un parque para que los animales disfruten en vida con sus dueños y a la vez su espacio final.