López: 'Hicimos una propuesta superadora, esperamos la respuesta de los sindicatos'

Después de largas horas de espera termino la primera reunión paritaria de los docentes, cuya propuesta del gobierno fue un piso de $62.000 en junio, la misma escalará a $68.000 en agosto y a $72.000 en septiembre. Terminado el encuentro, la ministra de Hacienda, Marisa López junto a la ministra de Educación, Cecilia Trincado brindaron declaraciones a la prensa a la espera de la respuesta de los gremios a fin de que el próximo lunes re retomen las clases.

A esto se le agregaría una revisión propuesta pro UDAP para cuando se conozca el índice de inflación del mes de mayo. Desde el gobierno se hizo una propuesta trimestral.

“Es una propuesta superadora, esperamos la respuesta de los tres sindicatos (UDAP, UDA y AMET), en el día de mañana”, dijo López y agregó, “hemos hecho una propuesta salarial que va a tener un impacto muy importante en el aguinaldo fundamental con un primer tramo del 15%”.

Al respecto destaco que se trabajaron en pedidos de ‘vieja data’, que en algunos casos eran del 2011 como es el caso de los celadores los maestros de jornada completa. “Hemos trabajado sobre un petitorio escrito que trajo UDAP y sobre los otros puntos que adicionó AMET y UDA”, remarcó la titular de Hacienda.

El respecto, dijo que aún quedan por resolver algunas cuestiones que ingresaron a último momento cuyo costo aún no se ha terminado de definir.

Los gremios acordaron bajar la propuesta a las bases y consultar incluso con los docentes no afiliados, mejorando la comunicación e intentando recuperar la plena representatividad de los trabajadores.

Otra cuestión sobre la que hubo debate fue el descuento de los días no trabajados, en la el gobierno propuso a los sindicatos no descontar los días 26 y 27. Sin embargo, la jornada de hoy podría ser descontada, “al no estar dentro de un sindicato y al haber pedido el derecho a hacer huelga estarían haciendo abandono de sus trabajos” cerró López.

Al respecto de los haberes atrasados, Trincado dijo que se está trabajando normalmente, “se han comenzado los pagos de décimas, operativos especiales de evaluación”, también dijo que todos los ingresantes ya están cobrando por planilla complementaria.

En este aspecto aseguró que se ha trabajado mucho revisando los procedimientos para que estas demoras no sucedan.

“El mensaje para los docentes es que esperamos que vuelvan a las aulas, el gobierno esta haciendo el máximo esfuerzo, mañana esperamos acordar con los gremios y que el lunes volvamos todos a la escuela normalmente a trabajar” finalizó la titular de Educación.