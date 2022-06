Por deudas laborales, piden la quiebra de la histórica fábrica de Soda D'anna

Soda D’anna es una de las marcas clásicas de San Juan con más de 70 años y podría desaparecer debido a una decisión judicial. El Sindicato de Aguas y Gaseosas pidió que declaren la cesación de pagos y un juez entendió que tenían razón, que la empresa no estaba en condiciones de responder por sus deudas y debía ser liquidada.

En la jornada de este jueves, Alejandro Kokot, secretario general del Sindicato de Aguas y Gaseosas de San Juan, contó en Banda Ancha, acerca de este pedido de quiebra de la empresa, 'soda D'anna está incluida en nuestro rubro, y hemos tenido varios problemas, situaciones del manejo de la empresa llevaron a que se desprendiera de estos trabajadores, que se fueran despidiendo, achicando el staff, las ventas, teniendo menos movilidades, no pagando lo que correspondía, no pagando a la gente en tiempo y forma, vacaciones, aguinaldo, muchas cosas que la empresa debería haber hecho frente y no lo hacía', sostuvo.

La empresa contaba su cuota sindical a la gente que estaba en la institución, 'retenía el dinero y no lo enviaba a donde correspondía, nosotros nunca dejamos de brindarle toda la cobertura que tenia ni beneficios, pero con el tiempo teníamos que de alguna manera intentar mantener nuestra institución, tenemos que mantenerla, cuidarla, fueron años tratando de negociar, para que abonaran pero nunca llegamos a un acuerdo, por lo que tuvimos que llegar a la vía legal, manifestó Kokot.

Por último, el secretario añadió que lo que el Sindicato quiere que la empresa trabaje, que genere puestos de trabajo, que sea una empresa nuevamente grande en San Juan, e intentar que la empresa se haga cargo de las deudas que tiene con ellos.