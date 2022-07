Prórroga para el juicio de Braian Chávez: 'Han tomado el dolor como un juego'

En agosto de este 2022 se cumplen dos años del asesinato de Braian Chávez en Marquesado. El 2 de agosto de 2020 Lidia Chávez vivió la peor situación que puede vivir una madre, encontró a su hijo, de 21 años tirado en la calle luego de haber sido asesinado de una puñalada. En estos días se conoció que prorrogaron el juicio.

Si bien se pensaba que el juicio por este crimen iba a realizarse a fines del 2022, la propia mamá de la víctima reveló a Canal 13 que la fiscal de la causa pidió prórroga para elevación a juicio. 'Te da bronca que habiendo pruebas, después de 2 años que me venían diciendo que el juicio se iba a realizar a fin de año, me digan que no se va a poder hacer hasta ver que deciden, lo han tomado como un juego, han tomado el dolor como un juego, tengo bronca porque pensaba que podía creer en la justicia para que mi hijo descanse en paz', relató Lidia.

Además la mamá de Braian comentó que cambiaron la carátula a Homicidio Culposo, 'sin querer o no, lo mataron' relata Lidia con la voz entrecortada.

Por el asesinato de Braian hay cuatro sospechosos, partícipes del hecho, de los cuales tres se encuentran privados de su libertad en los calabozos del Penal de Chimbas, dos varones y una mujer. Sin embargo hay un cuarto aprehendido que se encuentra con prisión domiciliaria debido a que es menor de edad. 'Son menores cuando hacen hacen todas las cosas malas, hay que esperar que él sea mayor para que cumple la conde, pero con esta noticia no se que condena van a cumplir', se lamentó Lidia.

'¿Porqué los fiscales, los jueces no se ponen en mi lugar?, y trabajan para que yo pueda descansar, mi hijo fue asesinado, no se porque cambian todo esto, por un error de ellos, ahora van a dejar todo anulado, es una prórroga para el año que viene, para empezar de cero, y teniéndome a mi con el dolor que cada vez se hace más grande', manifestó.

Por último Lidia mencionó que no se quedará quieta y que seguirá luchando, 'hoy me cortan los brazos, pero voy a seguir aunque sea con dos, cuatro o cinco voy a salir a pedir justicia a tribunales', "si me tengo que encadenar lo voy a hacer" remató.