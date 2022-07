El día que fuimos a la guerra

El sanjuanino Víctor Sierra era un conscripto en abril de 1982. Él imaginaba simplemente cumplir con el Servicio Militar Obligatorio, como toda su generación. Pero terminó en el campo de batalla, en el conflicto armado del Atlántico Sur. Este domingo Canal 13 San Juan TV pondrá en el aire el noveno episodio de 'El Día Que', a 40 años de la guerra de Malvinas.

A lo largo de una hora, el testimonio de Sierra se entrelazará con el de otros excombatientes sanjuaninos que estuvieron en el teatro de operaciones. El minuto a minuto, cómo se enteraron de que iban a desembarcar en las islas, cuando se enfrentaron cara a cara con la muerte, la recuperación de las Malvinas y la amarga rendición. También, el triste regreso y las marcas psicológicas imborrables, aún cuatro décadas después.

'En el helipuerto del buque se empezaban a agrupar los solados y a desembarcar. De seis o siete. Entonces desembarcó el primer helicóptero. Volvió. Ingresaron los próximos, los segundos. Y bueno, se fue rumbo al desembarco en la isla donde correspondía. Entonces no volvía, no volvía, no volvía. Algo raro estaba pasando. Nos enteramos que habían bajado a ese helicóptero', recordó Sierra en uno de los pasajes más estremecedores.

'El Día Que' es una producción especial de Canal 13 San Juan TV, que rescata los principales hechos de la historia reciente de la provincia. Así pasaron por este ciclo eventos como la tragedia de la banda de música del RIM 22 en El Tambolar, el ascenso de San Martín, el incendio del Rectorado de la UNSJ y la desaparición de Raúl Tellechea, entre otros.

La cita será este domingo a las 22 por el 30.1 de la Televisión Digital Abierta o por Youtube en Canal 30 San Juan, para revivir la historia a corazón abierto.