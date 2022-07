El enojo en vivo de Barassi con Jey Mammón por una publicidad sanjuanina

No caben dudas de que Darío Barassi esta viviendo uno de los mejores momentos de toda su carrera, sobre todo por el gran éxito que tiene el ciclo que conduce llamado '100 Argentinos Dicen'. Justo durante la emisión de uno de los episodios, el actor mostró su enojo con Jey Mammón debido a una publicidad sanjuanina.

De manera cómica, Barassi empezó a contar frente a los participantes de ese capítulo su 'mal momento' durante la noche de los Martín Fierro. Allí aseguró que no sólo 'no paraba de perder premios', sino que otro detalle fue la gota que rebalsó el vaso para desatar su furia. Se trata de ver que quien publicitaba los vinos sanjuaninos casualmente era Jey Mammón, el conductor que se quedó con gran parte de los premios en los que estaba ternado Darío.

'En los Martín Fierro también tuve otro golpe bajo. ¿Lo cuento o no lo cuento?, no sé si contarlo. No paraba de perder premios y veo que en la publicidad de los vinos sanjuaninos apareció la cara de Jey Mammón ¿Vos entendés mi dolor? Premio Revelación, Jey Mammón. Aplaudo con cara de pelotudo porque para mi era obvio que me iban a dar el de conductor. Todavía faltaba una hora para angustiarme completamente. Vamos a la publicidad y los vinos sanjuaninos los presenta Jey Mammón', contó.

Luego de estas declaraciones y de decir que 'le rompieron el corazón' por elegirlo a Jey, Barassi le envió saludos al conductor de 'La Peña de Morfi' aclarando que este supuesto enojo había sido simplemente una broma para el programa.

Este es el fragmento del programa en cuestión: