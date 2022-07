Milagro: el chef sanjuanino que deleita a México consiguió punta del espalda

El pasado lunes el reconocido chef sanjuanino que deleita a todo México con sus preparaciones charló con Canal 13 y contó que hacía casi dos años que no comía una punta de espalda. Curiosamente este corte de carne fue uno de los que lo hizo saltar a la fama debido a su capacidad para asar esta pieza. Sin embargo el 24 de junio, después de tanta espera, el cocinero pudo reencontrarse con su gran amor gastronómico.

'Hace un año y medio que no como puntada espalda', había expresado Mauricio Barón en Banda Ancha el 20 de junio. Esta situación resultaba un poco irónica ya que el sanjuanino justamente es considerado como 'El campeón de la Punta de Espalda'. No obstante el chef contó que no era una tarea fácil conseguirla en México.

Para su felicidad, una especie de milagro se presentó en su vida y pudo vivir el esperado reencuentro con este tipo corte de carne local. Luego de más de 500 días esperando ese instante, Barón consiguió punta de espalda y fue directo a cocinarla en el restaurante en el que trabaja.

'Hola amigos como están, soy Mauricio Barón desde México. Miren lo que encontré, punta de espalda. Logramos conseguirla así que es el día más feliz de mi vida. Este es el típico corte de la provincia de San Juan, la punta de espalda que la vamos a cocinar hoy, 24 de junio. Los extraño mi San Juan, les mando un beso', expresó contento Barón en un video que hizo llegar a Canal 13.